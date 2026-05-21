Dolar/TL ne kadar oldu?

21.05.2026 - 09:55 | Son Güncellenme:

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 45,6140 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 45,5940'tan tamamladı. Dolar/TL saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 45,6140'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 53,1840'tan ve sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 61,4770'ten satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 99,1 seviyesinde seyrediyor. Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler etkisini sürdürürken, çatışmanın diplomatik kanallar üzerinden çözüme yaklaşabileceğine yönelik iyimserlik varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

Enerji fiyatlarındaki gevşeme, son dönemde enflasyonist baskıların yeniden güçlenebileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) daha sıkı bir politika duruşuna yönelebileceği endişeleriyle yükselen ABD tahvil faizlerinde de rahatlama sağladı.

Brent petrolün varili dün yüzde 4,8 düşüşle 102,3 dolara gerilerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yaklaşık 10 baz puan azalışla yüzde 4,58'e çekildi. Yeni işlem gününde Brent petrolün varili yüzde 0,1 artışla 102,4 dolardan işlem görürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yatay seyrediyor.

Bu gelişmelere ek olarak ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımladığı toplantı tutanakları da yakından takip edildi. Söz konusu tutanaklar, enflasyonun yüksek seyretmesi halinde faiz artışı ihtimalinin güçlendiğini gösterdi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

 

