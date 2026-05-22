Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaDolar/TL ne kadar oldu?
HaberlerUzmanpara

Dolar/TL ne kadar oldu?

22.05.2026 - 10:17 | Son Güncellenme:

#Dolar#Euro#Altın

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 45,7430 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL ne kadar oldu

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 45,5740'tan tamamladı. Dolar/TL saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 45,7430'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 53,1050'den ve sterlin/TL yüzde 0,4 yükselişle 61,7060'tan satılıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Dolar endeksi yatay seyirle 99,2 seviyesinde bulunuyor. Orta Doğu'da gerilimleri azaltabilecek gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD-İran arasındaki jeopolitik gerilimin Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen diplomatik temaslarla çözüm sürecine girebileceğine yönelik iyimserlikler yatırımcı iştahını destekliyor.

Diğer taraftan petrol maliyetlerinden ötürü ABD'de enflasyonist baskıların artabileceğine ilişkin öngörüler sürerken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları takip edildi.

Haberin Devamı

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, faiz oranlarını artırmanın, arz şoklarının tetiklediği enflasyonu çözmeyeceğini belirtti. Barkin, enflasyon şoklarının devam etmesi durumunda, Fed'in buna yanıt vermesi gerekeceğini söyledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de oldukça ciddi bir enflasyon sorunu olduğunu ancak iş gücü piyasasının istikrarlı seyrettiğini bildirdi.

Goolsbee, Fed'in ikili hedeflerinden enflasyon tarafına daha çok odaklanmış durumda olduğunu vurguladı.

Haberin Devamı

Analistler, bugün yurt içinde sektörel beklenti anketi, ticaret dengesi, reel kesim güven endeksinin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlunun basın danışmanı: Mahkeme kararı ile göreve başladı, iktidar için kendisine güveni tam
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Mahkeme kararı ile göreve başladı, iktidar için kendisine güveni tam
Son dakika... Meteoroloji gün gün açıkladı Kurban Bayramında hava nasıl olacak
Son dakika... Meteoroloji gün gün açıkladı! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Epsteinin karanlık ağı genişliyor Asistanından tüyler ürperten itiraf: 3 yeni isim verildi
Epstein'in karanlık ağı genişliyor! Asistanından tüyler ürperten itiraf: 3 yeni isim verildi
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü Sosyal medyada gündem olan an
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü! Sosyal medyada gündem olan an
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirOkul güvenliğinde yeni dönem! LGS’ye yapay zekâlı gözetim
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüNe istedik ne oldu?
Abdullah Karakuş
Abdullah Karakuş‘One Minute’ diyemeyenler ve sınırsız hukuksuzluk
Mehmet Tez
Mehmet TezLondralı Türk’ün Tarantino’ya ulaşma mücadelesi
Şükrü Andaç
Şükrü AndaçPotansiyel yüksek kahve hız kesmez
Atilay Kandemir
Atilay KandemirAldo’lu geceler
İlgili Haberler
Sosyal medyadaki yardım çığlığı Samsun polisini harekete geçirdi Bar sahibi dahil 7 kişi adliyede
Sosyal medyadaki yardım çığlığı Samsun polisini harekete geçirdi! Bar sahibi dahil 7 kişi adliyede
Dervişoğlundan CHP kurultay davası kararına ilişkin açıklama: Anayasamız açısından ağır sonuçları olabilecek bir mesele
Dervişoğlu'ndan CHP kurultay davası kararına ilişkin açıklama: Anayasamız açısından ağır sonuçları olabilecek bir mesele
Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası, büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi
Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası, büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi
Araçlarda pense ve tornavida zorunlu oldu iddiası: Bakanlıktan açıklama geldi
'Araçlarda pense ve tornavida zorunlu oldu' iddiası: Bakanlıktan açıklama geldi