Dolar/TL ne kadar oldu?

02.06.2026 - 09:51

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 45,9300 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 45,8970'ten tamamladı. Dolar/TL saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 45,9300'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 53,5350'den ve sterlin/TL de önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 61,9470'ten satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 99,1 seviyesinde bulunuyor. Orta Doğu kaynaklı haber akışının varlık fiyatları üzerindeki belirgin etkisi sürüyor. ABD-İran arasında çoğunlukla arabulucular üzerinden yürütülen diplomatik temaslar anlaşma umudunu canlı tutarken sahadaki tansiyonun inişli çıkışlı hali sürecin kırılgan yapısına işaret ediyor.

Özellikle Hürmüz Boğazı'na ilişkin mesajlarla çift yönlü oynaklık sergileyen petrol fiyatları, küresel enflasyon beklentilerine ve buna bağlı olarak merkez bankalarının politika adımlarına yönelik öngörüleri zorlaştırıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar ihtiyatlı duruşunu koruyacağına yönelik beklentiler güçlü kalmayı sürdürüyor.

Anlaşmaya ilişkin yeni gelişmeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin kalıcılığı jeopolitik risklerin seyri açısından yakından izlenecek.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirtti.

Ümit Karan için karar! İlk duruşmada aylık geliri ortaya çıktı
Liverpool'dan Galatasaray'a! Menajeriyle transfer için temas kuruldu
Özgür Özel kürsüde! CHP grup toplantısında 'Hain Kemal' sesleri
Karaköy'de ABD'li fenomene şok! Taksici neden 50 Euro istediğini anlattı
Melih AşıkKILIÇ SIRRI
Ali EyüboğluOzan Güven için halk mahkemesi!
Deniz Kilislioğlu‘TBMM kendini mahkeme yerine koymaz’
Eren AkaBelediye suyu neden 20 lira?
Çağdaş ErtunaFilm gibi müze soygunu film oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü
Acılarını kalplerine gömüp 3 kişiye umut oldular! ALS hastası Ramazan Şen'in organları ailesi tarafından bağışlandı