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Dolar/TL ne kadar oldu?

04.06.2026 - 11:00 | Son Güncellenme:

#Dolar Kuru#Ekonomi#Dolar/TL

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 45,9750 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL ne kadar oldu

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 45,9650'den tamamladı. Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 45,9750'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 53,5230'dan ve sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 61,8970'ten satılıyor.

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Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 99,4 seviyesinde bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ikili müzakerelerin çok iyi gittiğini ve nihai anlaşmanın bu hafta sonu sağlanabileceğini belirtmesi Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin sona ereceğine ilişkin umutları artırdı.

Bölgede petrol akışının yeniden hızlanacağı beklentileriyle gerileyen petrol fiyatları enflasyonist baskıların bir miktar güç kaybedeceği düşüncesini öne çıkardı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ABD Senatosunun Finans Komitesinde düzenlenen Bakanlığının bütçesine ilişkin konuştuğu oturumda İran savaşıyla tetiklenen enflasyon artışının "kısa vadeli bir dalgalanmadan ibaret olacağını" belirtti.

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Öte yandan ABD'deki özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin tahminlerin üzerinde gelmesi ülkede ekonominin güçlü kaldığını gösterdi. Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi konusunda ihtiyatlı duruşunu sürdüreceğine yönelik öngörülerin kuvvetlendiği görüldü.

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Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

 

 

 

 

 

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