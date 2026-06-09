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Dolar/TL ne kadar oldu?

09.06.2026 - 10:16 | Son Güncellenme:

#Dolar Kuru#Dolar/Tl#Ekonomi

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 46,1210 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL ne kadar oldu

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 46,1060'tan tamamladı. Dolar/TL, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 46,1210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 53,2860'tan ve sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 61,6780'den satılıyor.

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Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 99,8 seviyesinde bulunuyor. İsrail ve İran'ın bölgedeki barış görüşmelerini tehdit eden saldırılarıyla piyasalarda oluşan satış baskısı, çatışmaların kontrolden çıkmayacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle zayıfladı.

Tarafların, devam eden uzlaşma arayışlarını tehlikeye atacak aksiyonlara ara vermesi varlık fiyatlamalarında öne çıktı.

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Öte yandan petrol fiyatlarının bir miktar geri çekilse de görece yüksek seyrini koruması, küresel çapta enflasyonist baskıların devam edeceğine yönelik endişeleri diri tutuyor.

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Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 1 faiz artımına gideceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Bu çerçevede gözler yarın ABD'de açıklanacak kritik enflasyon verilerinde olacak. Beklentiler, enerji kaynaklı manşet baskının sürebileceğine ve çekirdek enflasyonda katılığın henüz tamamen kırılmadığına işaret ediyor.

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Analistler, çekirdek enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin risk iştahını baskılayabilirken beklentiye paralel ya da daha yumuşak bir verinin jeopolitik risklerdeki kısmi sakinleşmeyle birlikte piyasalarda kısa vadeli rahatlama sağlayabileceğini bildirdi.

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Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi, sanayi üretimi, ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini kaydetti.

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