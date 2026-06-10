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Dolar/TL ne kadar oldu?

10.06.2026 - 10:09 | Son Güncellenme:

#Dolar Kuru#Ekonomi#Döviz

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 46,1380 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL ne kadar oldu

Dün dar bantta seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 46,1240'tan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde 46,1380'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 53,3570'ten ve sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 61,8580'den satılıyor.

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Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 99,8 seviyesinde bulunuyor. ABD'nin, kendisine ait bir askeri helikopterin İran askeri unsurlarınca hedef alınmasının ardından misillemede bulunması, Orta Doğu'da jeopolitik risk algısını yeniden yükseltti. Bölgeden gelen çelişkili haber akışı ise varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırdı.

Öte yandan gözler ABD’de açıklanacak mayıs ayı enflasyon verisine çevrildi. Piyasa beklentileri, manşet enflasyonun enerji fiyatları kaynaklı baskıyla yıllık bazda yüzde 3,8’den yüzde 4,2’ye yükseleceği şeklinde oluşurken çekirdek enflasyonun da yüzde 2,9 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Açıklanacak verilerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı politika adımlarına ilişkin önemli sinyaller vermesi bekleniyor.

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Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de enflasyon ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti.

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