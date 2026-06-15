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Dolar/TL ne kadar oldu?

15.06.2026 - 09:54 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Dolar/Tl#Abd-İran Savaşı

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 46,2790 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL ne kadar oldu

 

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 46,2680'den tamamlamıştı.

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Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 46,2790'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 53,7440'tan ve sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 62,2370'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 azalışla 99,4 seviyesinde bulunuyor. ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin gelişmeler varlık fiyatlarının seyri üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında anlaşmaya varıldığını duyurmasının ardından ilk kez iki taraftan da uzlaşıyı doğrulayan açıklamalar geldi.

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ABD Başkanı Donald Trump İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını belirtti.

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Söz konusu gelişmenin bu hafta faiz kararlarını açıklayacak merkez bankaları için bir rahatlama sağlaması beklenirken, enerji fiyatlarından kaynaklı enflasyonist baskılara dair endişelerin hafifleyebileceği ve bunun da para politikalarını sıkılaştırma konusundaki baskıyı bir nebze olsun azaltacağı tahmin ediliyor.

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Bu hafta piyasaların gözü, ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni Başkanı Kevin Warsh'un yöneteceği ilk faiz kararı toplantısından çıkacak para politikası kararlarında olacak. Bankanın faiz oranını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Warsh'un ilk sözle yönlendirmelerindeki tonuna dikkati edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

 

 

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