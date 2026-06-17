Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaDolar/TL ne kadar oldu?
HaberlerUzmanpara

Dolar/TL ne kadar oldu?

17.06.2026 - 10:11 | Son Güncellenme:

#Dolar Kuru#ABD-İran Anlaşması#Fed Faiz Kararı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 46,3170 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL ne kadar oldu

Dün dar bantta seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 46,2950'den tamamlamıştı. Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 46,3170 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 53,9440'tan ve sterlin/TL önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 62,3350'den satılıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Dolar endeksi ise yatay seyirle 99,5 seviyesinde bulunuyor. Orta Doğu'da gerilimlerin sona ereceği beklentilerinin enflasyon risklerini törpülemesi varlık fiyatlamalarında belirleyici faktör oldu. ABD ile İran arasında sağlanan anlaşmanın 19 Haziran'da İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında imzalanması bekleniyor.

Hürmüz Boğazı'nın normale döneceğine yönelik beklentiler piyasalar için olumlu bir gelişme olsa da bu olumlu gelişmelerin kalıcılığı konusunda soru işaretleri devam ediyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Enerji fiyatlarındaki düşüş, enflasyon görünümü ve tüketici harcamaları açısından olumlu okunurken gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Haberin Devamı

Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk toplantıdan çıkacak faiz kararının yanı sıra bankanın yapacağı projeksiyonlar yakından takip edilecek.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Analistler, para politikası metni ile Warsh'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalarına ilişkin sinyaller aranacağını belirterek, bu sinyaller doğrultusunda piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Haberin Devamı

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararının yanında Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktardı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Ece İrtem’in ölümü sonrası gündeme geldi: Saatler içinde zehirler
Ece İrtem’in ölümü sonrası gündeme geldi: Saatler içinde zehirler
Hyundai’den İzmit’e batarya yatırımı 715 milyon euroluk dev adım
Hyundai’den İzmit’e batarya yatırımı! 715 milyon euroluk dev adım
Tacizci serbest, babaya soruşturma
Tacizci serbest, babaya soruşturma
Fenerbahçe transferde geri sayıma geçti İlk açıklanacak isim belli oldu
Fenerbahçe transferde geri sayıma geçti! İlk açıklanacak isim belli oldu
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirKendini tatmin etmeye çalışan bir portre...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüSanayi, Teknoloji, Bilişim, Girişimcilik ve Üretim Kolejleri?
Eren Aka
Eren Aka‘Botlara para kaptırmayın’
Dilara Koçak
Dilara Koçak2027’den merhaba
Asu Maro
Asu MaroBeyoğlu’nda müziğin ve ânın içinde
Servet Yıldırım
Servet YıldırımReklam ekonomisi ve güven endeksi
Osman Gençer
Osman GençerBu sesi duymazsak ağır bedel öderiz
İlgili Haberler
İş insanından rüşvet itirafı: Aynı belediye tarafından iki kere dolandırıldım
İş insanından rüşvet itirafı: Aynı belediye tarafından iki kere dolandırıldım
Cumhurbaşkanı Erdoğanın sigarayı bırak çağrısına Meloni de katıldı Yeşilaydan Aramıza hoş geldin paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sigarayı bırak' çağrısına Meloni de katıldı! Yeşilay'dan 'Aramıza hoş geldin' paylaşımı
Eski belediye başkanına zimmet davasında karar
Eski belediye başkanına zimmet davasında karar
İstanbulda 7 ve üzeri deprem mümkün mü Avcılar, Kumburgaz ve Adalar için önemli uyarı
İstanbul'da 7 ve üzeri deprem mümkün mü? Avcılar, Kumburgaz ve Adalar için önemli uyarı