Dolar/TL ne kadar oldu?

Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 46,4350'den tamamlamıştı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 46,4620 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yatay seyirle 53,2530'dan ve sterlin/TL önceki kapanışına göre yüzde 0,2 düşüşle 61,3830'dan işlem görüyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100,9 seviyesinde bulunuyor. ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

Gelecek süreçte iyimserliğin kırılgan kalmaya devam edeceği değerlendirilirken varlık fiyatlarındaki çift taraflı oynaklığın haber akışına bağlı olarak sürmesi öngörülüyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Makroekonomik veri tarafında bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon görünümü açısından yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verisi izlenecek. Beklentilerin üzerinde gelebilecek bir PCE verisinin, Fed'in şahin duruşunu güçlendirebileceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini belirtti.