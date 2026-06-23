Dolar/TL ne kadar oldu?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 46,4670'ten tamamlamıştı. Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yatay seyirle 46,4800 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,1 artışla 53,1410'dan ve sterlin/TL önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 61,5500'dan işlem görüyor.

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Dolar endeksi yatay seyirle 101,1 seviyesinde bulunuyor. ABD-İran hattındaki olumlu diplomatik gelişmelere karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin para politikası duruşunu gelecek yıl da sürdüreceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi varlık fiyatlamalarında ön planda yer alıyor.

Fed'in geçen haftaki "şahin" toplantısının ardından faiz artırımı beklentilerinin güçlendiğine işaret eden analistler, söz konusu verilerde bankanın gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına dair daha fazla ipucu aranacağını söyledi.

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Bu gelişmelerin yanı sıra bugün dünya genelinde açıklanacak sektörel Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de ekonomilerin gidişatına ilişkin bilgi sağlaması bekleniyor.

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Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.