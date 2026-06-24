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Dolar/TL ne kadar oldu?

24.06.2026 - 10:39 | Son Güncellenme:

#Dolar Kuru#TL Değer Kaybı#Fed Faiz Artışı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 46,4970 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL ne kadar oldu

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 46,4700'dan tamamlamıştı. Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 46,4970 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yatay seyirle 52,8970'ten ve sterlin/TL önceki kapanışına göre yüzde 0,1 yükselişle 61,3840'tan işlem görüyor.

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ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artırım beklentilerinin güçlenmesi ve bu yöndeki ilk adımın zamanlamasına ilişkin tahminlerin aralıktan eylüle çekilmesi, varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yıl sonuna kadar 2 faiz artırımı yapabileceği beklentileri güçlendi. Analistler, yarın açıklanacak büyüme verileri ile kişisel tüketim harcamalarının Fed'e ilişkin öngörülerin şekillenmesinde etkili olabileceğini kaydetti.

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Artan sıkılaşma beklentileriyle dolar endeksi 101,5 ile 13 Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarken güçlü doların birçok varlığın alternatif maliyetini etkileyeceği tahmin ediliyor.

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Orta Doğu'daki savaşın ekonomiler üzerindeki belirginleşen etkileri, merkez bankalarını beklenenden daha sıkı para politikası duruşu benimsemeye yönlendiriyor.

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Savaşın özellikle enerji fiyatları üzerinden yarattığı maliyet baskılarının geçici olmayabileceğine işaret eden sinyaller makroekonomik verilerde keskinleşirken bu hafta ABD'de açıklanacak Fed'in yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ile ilk çeyreğe ilişkin nihai büyüme verileri piyasalar açısından kritik önem taşıyor.

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Öte yandan Hürmüz Boğazı'ndaki kontrollü normalleşme çabaları petrol arzına yönelik endişeleri törpüledi. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 1,4 düşüşle 76,6 dolara geriledi. Brent petrolün varili yeni günde de kayıplarını sürdürerek yüzde 0,5 azalışla 76,3 dolara indi ve 2 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

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Ayrıca ABD Senatosu, İran'a karşı askeri harekatı engellemeyi amaçlayan savaş yetkileri tasarısını onayladı. Senatonun eylemi, Başkan Donald Trump'ın İran konusunda kendi başına aldığı savaş kararına tepki olarak değerlendiriliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, cari işlemler dengesi ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

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