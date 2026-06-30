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Dolar/TL ne kadar oldu?

30.06.2026 - 09:35 | Son Güncellenme:

#Dolar Kuru#TL Değer Kaybı#Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 46,6590 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL ne kadar oldu

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 46,6300'dan tamamlamıştı. Dolar/TL, saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 46,6590 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,2 azalışla 53,1680'den ve sterlin/TL önceki kapanışına göre yüzde 0,2 düşüşle 61,7590'dan işlem görüyor.

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Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 101,4 seviyesinde bulunuyor. Enflasyonist baskılar, faiz oranlarının yükseleceği beklentisini artırırken bu durum dolar endeksini destekliyor. Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Bugün yurt içinde işsizlik oranı ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyon ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini söyledi.

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