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Dolar/TL ne kadar oldu?

07.07.2026 - 09:46 | Son Güncellenme:

#Dolar Kuru#TL Değer Kaybı#Petrol Fiyatları

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 46,8390 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL ne kadar oldu

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 46,8220'den tamamladı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 46,8390 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL de önceki kapanışının hemen üzerinde 53,5730'dan ve sterlin/TL sınırlı düşüşle 62,7130'dan işlem görüyor.

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Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100,9 seviyesinde bulunuyor. Hürmüz Boğazı'nda artan tansiyon varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptıyla bölgede esen barış rüzgarları, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin hedef alınmasıyla terse döndü. Merkezi ABD'de bulunan Axios haber sitesi, İran'ın boğazdan geçen ticari gemilere en az iki füze fırlattığını öne sürerek, ABD tarafından misilleme yapılmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

Söz konusu gelişmeler Orta Doğu'daki barış görüşmelerinin kırılganlığını ön plana taşıdı. Saldırı haberlerinin ardından petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket gözlendi.

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Petrol fiyatlarındaki artış enflasyon risklerini tetiklerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda merkez bankalarının faiz patikalarına yönelik belirgin bir değişim gözlenmedi. Piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar bir kez faiz artışı yapabileceği ihtimalleri gücünü koruyor.

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Öte yandan bugün Ankara'da başlayacak NATO'nun 36. Liderler Zirvesi'nde savunma harcamaları ekseninde jeopolitik gelişmelere ilişkin verilecek mesajların fiyatlamaları etkilemesi bekleniyor.

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Analistler, yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirtti.

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