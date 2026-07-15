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Dolar/TL ne kadar oldu?

15.07.2026 - 10:43 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Dolar Kuru#TL

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 47,0310 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL ne kadar oldu

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 47,0290'den tamamladı. Dolar/TL, saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 47,0310 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 53,7770'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,3 primle 63,1380'den işlem görüyor.

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Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen altında 100,9 seviyesinde seyrediyor. ABD’de yavaşlayan ve beklentilerin altında gelen enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine dair endişeleri hafifletmesi dolara olan talebin bir nebze azalmasına neden oldu.

Analistler, söz konusu verinin ardından Bankanın bekle-gör pozisyonunda kalabileceğine yönelik beklentilerin arttığını belirtti.

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ABD'de enflasyon verileri yavaşlasa bile bu durum sadece temmuz ayında faiz artışı olacağına dair endişeleri ortadan kaldırdı. Sonraki aylarda faiz artırımı olabileceğine dair ihtimaller masada kalmaya devam ediyor.

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Analistler, bugün yurt içinde yurt içinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle piyasaların kapalı olduğunu belirterek, yurt dışında ise ABD'de mortgage başvuruları, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Senato'daki sunumunun takip edileceğini belirtti.

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