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Dolar/TL ne kadar oldu?

31.08.2026 - 09:43 | Son Güncellenme:

#Dolar Kuru#Ekonomi#Finans

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 48,2620 seviyesinde bulunuyor.

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Dolar/TL ne kadar oldu

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 48,2360'tan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 48,2620 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 55,9700'dan, sterlin/TL ise yatay seyirle 65,4260'tan işlem görüyor.

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Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 99,6 seviyesinde bulunuyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un enflasyon görünümüne ilişkin şahin mesajları para politikasında sıkı duruşun korunabileceğine yönelik tahminleri güçlendirirken ABD tahvil faizlerindeki yüksek seyir devam ediyor.

Özellikle uzun vadeli tahvillerde satış baskısı dikkati çekerken ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,21 civarında bulunuyor.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmandı. ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na saldırı düzenlemesiyle bölgede jeopolitik risk algısı yükseldi. Söz konusu risklerle birlikte kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı 90 doların üzerine çıktı.

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Yurt içinde gözler büyüme verilerine çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,80 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin 2026'nın tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin medyanı ise yüzde 3 oldu.

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Analistler, bugün yurt içinde büyüme verilerinin, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin takip edileceğini belirtti.

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