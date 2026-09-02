Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaDolar/TL ne kadar oldu?
HaberlerUzmanpara

Dolar/TL ne kadar oldu?

02.09.2026 - 10:31 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Dolar Kuru#TL

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 48,2970 seviyesinde bulunuyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dolar/TL ne kadar oldu

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,2850'den tamamladı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 48,2970 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 55,9490'dan, sterlin/TL yatay seyirle 65,2660'tan işlem görüyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Dolar endeksi yatay seyirle 99,7 seviyesinde bulunuyor. Orta Doğu'daki gerilimlerin bölgeselleşmesi enflasyon risklerini artırarak tahvil faizlerinin yüksek seyrini sürdürmesine yol açıyor. Güçlenen enflasyon endişeleriyle tahvil piyasalarında izlenen satış baskısı varlık fiyatlarında oynaklığı artırdı.

Söz konusu riskler çerçevesinde piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faiz artırma ihtimali geçen hafta yüzde 30'lardayken bu hafta yüzde 70'e yaklaştı. Piyasa beklentilerindeki bu sert dalgalanma ileriye dönük yatırımcı kararlarını olumsuz etkiledi.

Haberin Devamı

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,82 ile yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyelerine çıkarken, dolar endeksi 100 civarında iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor.

Haberin Devamı

Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edilirken Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, enflasyonun beş yılı aşkın bir süredir yüksek seyrettiğini belirtti.

Haberin Devamı

Verilerin enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru gittiğine dair güven vermesi durumunda politika duruşunu değerlendirmek için biraz daha zamanları olacağını kaydeden Barr, "Ancak enflasyonun yeterince yavaşlamadığı görülürse, faizleri artırmak için kararlı bir şekilde hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri ile Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Son dakika... Marmara Denizinde iki gemi çarpıştı
Son dakika... Marmara Denizi'nde iki gemi çarpıştı
Bu kez Suriye değil İsraili endişelendiren Türk hamlesi: Tel Avivi kıskaca alabilir
Bu kez Suriye değil! 'İsrail'i endişelendiren Türk hamlesi': 'Tel Aviv'i kıskaca alabilir'
İkinci Palu Ailesi vakası İbrahim Ekicinin ölümünde iddialar kan dondurdu: Adamı öldürdüm, çocuğu yarım bıraktım
İkinci Palu Ailesi vakası! İbrahim Ekici'nin ölümünde iddialar kan dondurdu: Adamı öldürdüm, çocuğu yarım bıraktım
Galatasaray, Arda Okan Kurtulan ile prensip anlaşmasına vardı Transfer için sürpriz takas formülü
Galatasaray, Arda Okan Kurtulan ile prensip anlaşmasına vardı! Transfer için sürpriz takas formülü
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirHer Amedspor maçı ve tribalizm sorunu
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüEzber bozmak (2)
Dilara Koçak
Dilara KoçakProteinin geleceğini neden uzakta arıyoruz?
Servet Yıldırım
Servet YıldırımG20 konuşuyor ama liderlik yapamıyor
Osman Gençer
Osman GençerTehdit listesine “su” da eklendi
İlgili Haberler
Beyoğlu’nda gasp dehşeti 4 çocuk tutuklandı
Beyoğlu’nda gasp dehşeti! 4 çocuk tutuklandı
Girnede batan gemi faciası Yolcunun kamerasına yansıyan anlar ortaya çıktı: Bu teknenin asla çalıştırılmaması gerekiyor
Girne'de batan gemi faciası! Yolcunun kamerasına yansıyan anlar ortaya çıktı: 'Bu teknenin asla çalıştırılmaması gerekiyor'
Görüntüler herkesin kanını dondurmuştu Hemşire için karar çıktı
Görüntüler herkesin kanını dondurmuştu! Hemşire için karar çıktı
Marmara Denizindeki gemi kazasında telsiz kayıtları ortaya çıktı: Alsu, iskeleye kır demiştim
Marmara Denizi'ndeki gemi kazasında telsiz kayıtları ortaya çıktı: Alsu, iskeleye kır demiştim