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Dolar/TL ne kadar oldu?

03.09.2026 - 10:10 | Son Güncellenme:

#Dolar Kuru#Ekonomi#Enflasyon

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,3150 seviyesinde bulunuyor.

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Dolar/TL ne kadar oldu

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 48,2830'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,3150 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 56,2520'den, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 65,3980'den işlem görüyor.

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Dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 99,4 seviyesinde bulunuyor. ABD'de beklentilerin altında kalan ADP özel sektör istihdamının iş gücü piyasasında ivme kaybına işaret etmesiyle tahvil piyasasındaki satış baskısının bir miktar sakinleşmesi varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

New York Fed Başkanı John Williams'ın faiz kararında gelen verileri değerlendirmeye devam edeceği yönündeki açıklamaları da son dönemde güçlenen faiz artırım beklentilerini kısmen dengeledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de 2 baz puan azalışla yüzde 4,78 seviyesine geriledi. Ancak devam eden ABD/İsrail-İran Savaşı enflasyon endişelerinin sürmesine ve yatırımcıların tahvil piyasasına karşı temkinli davranmasına neden oluyor.

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Yurt içinde ise gözler enflasyon verilerine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ağustosta yüzde 1,86 artacağını tahmin ediyor.

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Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,86) temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi bekleniyor. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,49 oldu.

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Analistler bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de dış ticaret dengesi verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

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