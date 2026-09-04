Dolar/TL ne kadar oldu?

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Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,3210'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 48,4430 seviyesinde. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 56,3320'den, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 65,5986'dan işlem görüyor.

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Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99 seviyesinde bulunuyor. ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artırım beklentilerinin bir miktar zayıflaması varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oldu. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın enflasyon baskılarının hafiflemesi halinde eylül toplantısında faizin sabit tutulmasını destekleyebileceğine yönelik açıklamasının ardından tahvil faizleri bir miktar geriledi.

Enerji tarafında kasım vadeli Brent petrol, varil başına 95 dolar civarındaki seyrini koruyor. ABD-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin riskler ve İran'ın enerji altyapısına yönelik olası saldırı endişeleri arz güvenliğini gündemde tutuyor.

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Analistler, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ve yatırımcılara Fed'in bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini söyledi.

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Bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini kaydetti.