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Dolar/TL ne kadar oldu?

09.09.2026 - 10:22 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Dolar Kuru#TL

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 48,4760 seviyesinde bulunuyor.

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Dolar/TL ne kadar oldu

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü yatay seyirle 48,4600'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 48,4760 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 56,4680'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 65,7810'dan işlem görüyor.

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Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 98,6 seviyesinde bulunuyor. Orta Doğu’daki gerilim ve petrol fiyatları varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bölgede karşılıklı saldırıların sürmesiyle Brent petrol 100 dolara yaklaşırken yükselen enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin endişeler risk iştahını sınırlıyor.

Merkez bankalarının enflasyonist baskılar karşısında daha "şahin" bir duruş sergileyebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, tahvil piyasalarında satış baskısını artırdı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,82'ye yükselerek Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine yaklaştı.

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Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan artıracağına ilişkin beklenti yüzde 60 seviyesinde bulunurken yıl sonuna kadar bir faiz artırımının daha yapılabileceğine yönelik tahminler de masada kalmaya devam ediyor.

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ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,8 civarında yüksek seyrini korurken Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artıracağı beklentilerinin güçlenmesiyle yen dolar karşısında güçlenmeye devam ediyor.

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Analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak kritik enflasyon verilerinin Fed'in muhtemel para politikası adımına dair daha fazla ipucu sağlayabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti.

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