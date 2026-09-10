Dolar/TL ne kadar oldu?

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü yatay seyirle 48,4820'den tamamladı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 48,4950 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 56,5740'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 65,8960'tan işlem görüyor.

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ABD'de artan borçluluğa paralel olarak tahvil faizlerinin yüksek seyrini sürdürmesi, ülkede mali endişeleri artırdı.

Bu doğrultuda dolara olan güvenin azalması ve avro ile Japon yenindeki değerlenmenin etkisiyle dolar endeksi, faizlerin uzun süre yüksek kalacağına ilişkin beklentilere karşın düşüş eğilimi gösteriyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 98,7 seviyesinde bulunuyor. Orta Doğu'da petrol tankerlerinin doğrudan hedef alınmasıyla tırmanan gerilimin ardından çatışmaların daha da şiddetlenebileceğine ilişkin endişelerle varlık fiyatlamalarında risk primi yükseldi.

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ABD-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı çevresindeki saldırılar ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik eylemleri, bölgedeki enerji akışına ilişkin riskleri yüksek tutuyor. Avrupa doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş de enerji kaynaklı enflasyon baskısının yalnızca petrolle sınırlı olmadığını gösteriyor.

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Söz konusu gelişmelerle petrol fiyatlarında sert yükselişler görüldü. Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık 2 ayın ardından yeniden 100 doları aştı. Yükselen petrol fiyatları enflasyon endişelerini de beraberinde getirirken tahvil faizleri de belirgin şekilde yükseldi.

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Artan petrol fiyatları ile yükselen tahvil faizlerinin birleşimi yatırımcıların karar verme süreçlerini zorlaştırırken ABD'de bugün açıklanacak üretici enflasyonu ve yarın açıklanacak tüketici enflasyonu öncesinde piyasalardaki belirsizliği artırıyor.

Analistler, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı politika adımlarına ilişkin net bilgi sağlayacağını kaydederek, enflasyonda olası hızlanma veya yavaşlama emarelerinin Fed'e ilişkin beklentileri değiştirebileceğini söyledi.

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Yurt dışında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşirken yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararları yakından takip edilecek.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 35 olarak hesaplandı.

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Analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararı, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini belirtti.