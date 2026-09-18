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Dolar/TL ne kadar oldu?

18.09.2026 - 10:06 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Dolar/Tl#Petrol Fiyatları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,7850 seviyesinde bulunuyor.

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Dolar/TL ne kadar oldu

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 48,7330'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 48,7850 seviyesinde. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 56,0530'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 65,2770'ten işlem görüyor.

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Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100,2 seviyesinde bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşün, enflasyonun kontrol altında tutulabileceğine ilişkin iyimserliği desteklemesi varlık fiyatlarının seyrinde öne çıkıyor.

Analistler, enerji fiyatlarının artmaması durumunda Fed'in enflasyon hedefine daha kolay yaklaşabileceğini belirtti. ABD ekonomisinin gücünü koruması da Fed'in sıkı para politikasını daha yönetilebilir hale getiriyor. Bankanın faiz kararı toplantısında verdiği mesajlar da para politikasına ilişkin belirsizlikleri azalttı.

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Öte yandan Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasındaki çatışmalara dair endişeler sürmesine karşın Orta Doğu'dan piyasalara petrol sevkiyatı için alternatif yollar bulunabileceğine dair beklentiler, petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu. Bu gelişmelerle kasım vadeli Brent petrolün fiyatı yüzde 1,3 azalışla 103,4 dolar seviyesinde seyrediyor.

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Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın nereye evrileceği konusunda kritik bir karar aşamasında olduğunu ifade ederek "Önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum?" dedi.

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Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, İngiltere'de perakende satışlar, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesi'nde cari dengenin takip edileceğini belirtti.

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