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Dolar/TL ne kadar oldu?

22.09.2026 - 09:48 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Dolar Kuru#TL

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,8200 seviyesinde bulunuyor.

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Dolar/TL ne kadar oldu

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,06 üzerinde 48,7960'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 48,8200 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 55,9940'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 65,3380'den işlem görüyor.

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Dolar endeksi yatay seyirle 100,4 seviyesinde bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gelmesi beklenen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu belirtmesi jeopolitik tansiyonun düşebileceğine ilişkin umutları artırdı.

Diğer taraftan Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılacak görüşmeden yapıcı sonuçların çıkabileceğine yönelik iyimserlik de küresel piyasalardaki risk iştahını destekliyor.

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Bu gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, merkez bankasının tekrarlanan ve kalıcı hale gelen arz şoklarını görmezden gelemeyeceğini ve ekonomik sıkıntılara yol açabilecek bir yanıt vermek zorunda olduğunu vurguladı.

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Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini söyledi.

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