Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaDolar/TL ne kadar oldu?
HaberlerUzmanpara

Dolar/TL ne kadar oldu?

08.10.2026 - 09:57 | Son Güncellenme:

#Dolar Kuru#Ekonomi#Finans

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 49,2150 seviyesinde bulunuyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dolar/TL ne kadar oldu

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,2010'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 49,2150 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,3 artışla 55,2710'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 65,1470'ten işlem görüyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 102,3 seviyesinde bulunuyor. Orta Doğu'da mevcudiyetini koruyan jeopolitik gerilimler varlık fiyatlamalarını zorlamaya devam ediyor. Beyaz Saray'ın, Pentagon'dan 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce gerçekleştirilebilecek İran hedeflerine yönelik saldırı seçenekleri geliştirmesini istediğine yönelik haber akışı bölgede yeni saldırıların oluşturduğu endişeleri körükledi.

Brent petrolün varil fiyatının 102 dolara kadar çıkması, dünya genelinde ekonomik görünümün karmaşık bir hal almasına neden oluyor. Analistler, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları güçlendireceği beklentilerini artırdığını, bu durumun merkez bankalarının daha şahin politikalar benimseyebileceği ihtimallerini güçlendirdiğini kaydetti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Güçlenen faiz artışı beklentilerinin ülke tahvil piyasalarındaki satış baskısının sürmesinde etkili olduğunu bildiren analistler, borçlanma maliyetlerinin uzun yıllardır görülmeyen seviyelere yükselmesinin kamu maliyesine ilişkin endişeleri de artırdığını ifade etti.

Haberin Devamı

Bu doğrultuda Fed'in dün yayımladığı Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 15-16 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar, yıl sonuna kadar politika faizinde bir artışa daha gidilmesinin muhtemel olduğunu ortaya koydu.

Haberin Devamı

Tutanaklara göre, Fed yetkilileri genel olarak enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu aktarırken, bazı yetkililer son aylarda bu risklerin daha da arttığını dile getirdi.

Yetkililer genel olarak iş gücü piyasası koşullarının istikrarlı kalmasını ve işsizlik oranının mevcut seviyelere yakın seyretmesini beklediklerine işaret ederken, iş gücü piyasasına yönelik risklerin büyük ölçüde dengede olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Birçok yetkili de uzun vadeli hazine tahvili faizlerindeki son artışa rağmen, finansal koşulların ekonomik büyümeyi destekleyici göründüğü konusunda hemfikir oldu.

Analistler, açıklanan son veriler ve tutanakların ardından para piyasalarında, Fed'in bu ay politika faizini sabit bırakacağı beklentilerinin yüzde 81 olasılıkla fiyatlandığını ancak aralık toplantısında ilave bir artışa yönelebileceği ihtimalinin yüzde 94 olduğunu aktardı.

Haberin Devamı

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 8-9 Ekim'de İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek İstanbul Ekonomi Forumu, dünyanın dört bir yanından merkez bankası başkanlarını ve üst düzey politika yapıcıları bir araya getiriyor.

Foruma, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey de katılacak. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller'ın saat 11.30'da konuşması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde İstanbul Ekonomi Forumu'nda verilecek mesajların, haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Maltepede 7 katlı binanın 3 katı çöktü Enkazda arama kurtarma çalışması
Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü! Enkazda arama kurtarma çalışması
Türkiyenin gücü karşısında çaresiz kaldılar İsrailin kapısını çaldılar: Acilen gönderin
Türkiye'nin gücü karşısında çaresiz kaldılar! İsrail'in kapısını çaldılar: 'Acilen gönderin'
Fenerbahçede Jayden Oosterwolde için ayrılık ihtimali Devre arası kapıyı çalacaklar
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde için ayrılık ihtimali! Devre arası kapıyı çalacaklar
Yatırımcılara kötü haber: Altında dip seviyesi
Yatırımcılara kötü haber: Altında dip seviyesi
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginBölünmüş de bölünebilir mi?..
Melih Aşık
Melih AşıkYEMEN’E DOĞRU
Hakkı Öcal
Hakkı Öcalİsrail’in 7 Ekim faciası artarak sürüyor
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluTikTok yayınlarıyla ayda 6 milyon lira
Eren Aka
Eren AkaBir şehri baştan kurmak
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaYaşayan en pahalı sanatçının koleksiyonu satışta
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerKoçi Bey Risaleleri
Atilay Kandemir
Atilay KandemirKemer’de şampiyonluk heyecanı
İlgili Haberler
Ataşehir Belediyesi Meclisinde CHPli üyenin partisinden istifa ettiği duyuruldu
Ataşehir Belediyesi Meclisi'nde CHP'li üyenin partisinden istifa ettiği duyuruldu
DEM Parti İmralı heyeti AK Parti ile görüştü
DEM Parti İmralı heyeti AK Parti ile görüştü
AK Parti İstanbul’u dinlemeye Sultanbeyli’den başladı İstanbul Vizyonu Belgesi için ilk durak
AK Parti İstanbul’u dinlemeye Sultanbeyli’den başladı! 'İstanbul Vizyonu Belgesi' için ilk durak
Son dakika... Adalet Bakanlığından Özgür Özelin iddialarına yanıt: Mesnetsiz bir iftiradır
Son dakika... Adalet Bakanlığı'ndan Özgür Özel'in iddialarına yanıt: Mesnetsiz bir iftiradır