Dolar/TL ne kadar oldu?

23.10.2026 - 09:52 | Son Güncellenme:
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 49,6350'den tamamladı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 49,7370 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,3 artışla 55,8250'den, sterlin/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 66,6630'dan işlem görüyor.
Dolar endeksi yüzde 0,2 yükselişle 101,6 seviyesinde bulunuyor.
Yatırımcılar, yapay zeka harcamalarına ilişkin endişeler nedeniyle riskli varlıklardan tahvillere yönelirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık bir ay sonra ilk kez yüzde 5'in altına sarktı.
Jeopolitik tarafta ise Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının enerji arzına ilişkin soru işaretlerini artırmasının ardından, aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 artarak 114,5 dolara yükseldi.
Yüksek enerji fiyatlarının enflasyon beklentileri üzerindeki etkisi ve yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin sorgulamalar, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Öte yandan Fransa'da kamu maliyesine yönelik endişelerin tahvil faizlerini yükseltmesi de avro cinsi varlıklarda kırılganlığı artırıyor.
Analistler, bugün yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri, finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.