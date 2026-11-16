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Dolar/TL ne kadar oldu?

16.11.2026 - 10:11 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Dolar/Tl#Fed Başkanı Warsh

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 50,3890 seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar/TL ne kadar oldu

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 50,3660 seviyesinde tamamladı. Dolar/TL saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 50,3890 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 55,5430'dan, sterlin/TL sınırlı düşüşle 66,5880'den işlem görüyor.

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Dolar endeksi yatay seyirle 103,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz patikasına ilişkin belirsizlikler ve teknoloji sektöründeki gelişmeler varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bugün gözler Fed Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalara çevrilirken Warsh'un, Verimlilik ve İstihdam Görev Gücü Konferansı'nda yapacağı konuşmada yapay zeka, verimlilik artışı ve teknolojik dönüşümün istihdam ile ekonomik büyümeye etkilerini ele alması tahmin ediliyor.

Analistler, piyasalar açısından Warsh'un özellikle verimlilik artışının enflasyonun seyrine yansıması ve Fed'in aralık ayındaki faiz kararına ilişkin verebileceği mesajların önem taşıdığını belirterek, bu hafta yayımlanacak Fed toplantı tutanaklarının da bankanın para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları sunmasının beklendiğini kaydetti.

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Buna ek olarak bu hafta Fed üyelerinin yoğun konuşma takviminde vereceği mesajlar da yakından izlenecek.

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Jeopolitik tarafta ise ABD-İran hattında somut bir çıktı elde edilemezken ABD'nin Bahreyn Büyükelçiliği, İran ve İran destekli Husilerin bölgedeki muhtemel saldırı tehditlerine karşı ülkedeki vatandaşlarına "yüksek düzeyde teyakkuzda olma" çağrısında bulundu.

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Öte yandan bu hafta ABD Başkanı Donald Trump, nükleer silahların azaltılması ve ABD/İsrail-İran Savaşı konularını görüşmek üzere Çin'de düzenlenecek APEC Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,15 civarında yüksek seyrini koruyor. Yurt içi piyasaları etkileyen gelişmelerde ise London Stock Exchange bünyesinde bulunan FTSE Russell, Türkiye'yi izleme listesine almazken ülkenin "Gelişmiş Gelişen Piyasa" statüsünü korudu.

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Duyuruda, "FTSE Russell, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yayımlanan fiili dolaşım oranlarına temel teşkil eden verilerin ayrıntı düzeyinin iyileştirilmesinin uygulanabilirliğini değerlendirmekte olan Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile temaslarını sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, olağan ve olağanüstü fonların tasfiyesinde, bugüne kadar toplamda 131 fonun 119'unda, 444 bin 987 kişiye 161 milyar lira ödendiğini söyledi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) nezdinde oluşturulan iade ve geri kazanım hesaplarında, bugüne kadar 35,6 milyar liralık birikim oluştuğunu bildiren Şimşek, "Bunun büyük bir kısmı, cuma günü itibarıyla fonlara aktarıldı ve ödendi. 2,6 milyar liralık bir kısmı, nakit olarak duruyor. Nakit oluştukça ödemeleri yapıyoruz." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine bütçe dengesinin, yurt dışında Fed Başkanı Warsh'un konuşması ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirtti.

 

 

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