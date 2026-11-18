Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 50,4160 seviyesinde tamamladı. Dolar/TL saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 50,4430 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 55,4260'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 66,5820'den işlem görüyor.

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Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 103,6 seviyesinde bulunuyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler varlık fiyatlarını etkilerken gözler bugün Fed'in yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.

ABD'de enflasyonist kaygılar sürerken Fed'in para politikasına yönelik beklentiler faiz artırımı yönünde şekilleniyor. Fed yetkililerinin​​​​​​​ de bu eğilime destek veren açıklamalarıyla para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, yüksek enflasyonu kontrol altına almak için birden fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini ve sorunun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla yakın zamanda harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Musalem, "Fiyat istikrarının zamanında sağlanabilmesi için ekonomide 2027 baharından önce birkaç faiz artışı yapılması gerekecek." ifadesini kullandı.

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New York Fed Başkanı John Williams da bankanın yüksek enflasyonla mücadele için muhtemelen faizleri yeniden artırmasının gerekeceğini ancak daha agresif bir politika izlemeye yönelmesi gerektiği görüşüne katılmadığını ifade etti.

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Analistler, ABD'de enflasyonist baskıların kalıcılığını koruduğunu ancak son dönemde gerileyen akaryakıt fiyatlarının gelecek ay enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri sınırlayabileceğini belirterek, bugün yayımlanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının ileriye dönük sinyal vermesi açısından yakından takip edileceğini söyledi.

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ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,09 ile gevşemeye devam ederken dolar endeksi güçlü duruşunu koruyor. Enerji tarafında ocak vadeli Brent petrol, Hürmüz Boğazı'ndaki tanker saldırılarının oluşturduğu arz risklerine rağmen Orta Doğu'dan petrol sevkiyatlarının toparlanması ve küresel arz fazlası beklentileriyle 93 dolar civarında işlem görüyor.

Ayrıca Çin'de düzenlenen APEC zirvesi kapsamında ABD-Çin ilişkilerine yönelik mesajlar da yakından izlenecek.

Analistler, bugün yurt içinde gündemin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed'in toplantı tutanakları, İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.