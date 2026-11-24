Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 50,5880 seviyesinde tamamladı. Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 50,6230 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 55,3260'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 primle 66,1460'tan işlem görüyor.

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Dolar endeksi yatay seyirle 104,3 seviyesinde bulunuyor. ABD'li çip devi Nvidia'daki yönetimsel gelişmelerle teknoloji hisselerinde belirgin yükselişler görülürken, hisse senedi piyasalarındaki satış baskısının terse dönmesi diğer varlık sınıflarının yönü üzerinde etkili oluyor.

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Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın görevine geri dönmesinin ardından teknoloji hisselerinde alımlar arttı. Riskli varlıklarda satış baskısının sona ermesiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) "şahin" adımlarına yönelik beklentiler yeniden güç kazandı.

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Analistler, hisse senedi piyasalarında derinleşen kayıpların ekonominin geneline sirayet etme riski nedeniyle satış baskısının yoğunlaştığı dönemde Fed'in öngörülenden daha sınırlı bir parasal sıkılaşmaya gidebileceğine yönelik beklentilerin öne çıktığını belirtti.

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Orta Doğu'da enerji sevkiyatına ilişkin riskler devam etse de bölgeden petrol arzının artması ve Libya'da petrol akışının yeniden başlamasıyla ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 88,9 dolarda bulunuyor.

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Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, rezerv yönetimi ve likidite araçları konusunda proaktif, esnek ve kontrollü bir yaklaşım izlediklerini belirterek, "Türk lirasına olan talebin desteklenmesinin gerekmesi durumunda, başta temel aracımız olan politika faizi olmak üzere makroihtiyati ve likidite araçlarımızı kullanabiliriz. Eş güdüm içinde, stopaj düzenlemeleri gibi Türk lirasını destekleyecek başka adımlar da atılabilir." dedi.

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Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verilerinin, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.