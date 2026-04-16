Dolar/TL'de son durum ne?
16.04.2026 - 10:01

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 44,7640 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 44,7450'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yatay seyirle 44,7640'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 52,9250'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 60,8800'dan satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerden bir anlaşma çıkabileceğine yönelik umutlar korunurken, çatışmanın büyüme ve enflasyon üzerindeki etkileri açıklanan makroekonomik veriler ve şirket bilançoları üzerinden analiz ediliyor.

Orta Doğu'da jeopolitik risklerin çatışma ekseninden diplomatik zemine kaymasıyla birlikte petrol fiyatlarında görülen geri çekilme, küresel büyümeye yönelik aşağı yönlü riskleri bir miktar sınırladı.

Jeopolitik tansiyonun görece azalmasına karşın petrol fiyatlarının önceki düşük seviyelerin üzerinde kalması, küresel enflasyonist baskıların tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor.

Bu görünüm, küresel merkez bankalarının para politikası adımlarını daha temkinli bir patikada sürdürme ihtimalini güçlendiriyor. Başkanlık değişimi süreci içindeki ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin siyasi baskı tartışmaları da yeniden öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, verdiği bir röportajda, Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürdü. Trump, ayrıca Fed binasının yenilenmesine ilişkin sürecin de soruşturulması gerektiğini ifade ederek Powell'a yönelik eleştirilerini sertleştirdi.

Öte yandan Fed'in yayımladığı "Bej Kitap" raporu, Orta Doğu'daki çatışmanın, ABD'li şirketler için belirsizlik kaynağı olduğunu gösterdi.

Raporda, "Orta Doğu'daki çatışma istihdam, fiyatlandırma ve sermaye yatırımıyla ilgili karar alma süreçlerini zorlaştıran başlıca belirsizlik kaynağı olarak gösterildi, birçok firma bekle-gör tutumunu benimsedi." değerlendirmesi yer aldı.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

 

 

