Dolar/TL'de son durum ne?
Dolar/TL'de son durum ne?

27.04.2026 - 09:48 | Son Güncellenme:

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 45,0300 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,9980'den tamamladı. Dolar/TL, saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 45,0300'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 52,8130'dan, sterlin/TL ise önceki kapanışın hemen altında 60,9670'den satılıyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 98,5 seviyesinde seyrediyor.

Son dakika... TOKİ'den İstanbul'da kiralık konut hazırlığı: Piyasanın yarısına ev geliyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İran'la müzakereleri askıya aldığını açıklamasına rağmen, İran'ın uzlaşmacı bir teklif sunduğuna yönelik haber akışı dolar endeksindeki yükselişi engelliyor.

Bu hafta Orta Doğu'daki gerilimlerin gölgesinde gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrilirken, Bankanın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılmasına karşın Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Haberin Devamı

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

Eski hakemlerden Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tartışmalı pozisyonlarına son nokta! 'Ciddi bir hata'
Trump’ı hedef alan saldırganın notlarında İran detayı! Washington'da 'en kötü senaryo'
Yetiştirme yurdundan kabin memurluğuna! 'Kendime ait diyebileceğim bir yer yoktu'
TOKİ'den İstanbul'da kiralık konut hazırlığı: Piyasanın yarısına ev geliyor
Netanyahu'yu tasfiye süreci başladı…
Çin, ABD'nin yaptığını yapıyor!..
Memur emeklisinin ek ödeme beklentisi
Çiftçi, Alman mevkidaşından ne istedi?
Milliyet Moskova sokaklarında...
Önce kim göz kırpacak?
Savaş, deprem ve okul saldırılarında TMS ile zihni onarmak
Hala sürprizli, daha da güncel
Yapay Zekânın Düşünceyi Dönüştüren Örtük Etkisi
Çin’e bakır yerine kaldırım taşı gönderildi iddiası! 36 milyon dolarlık vurgun
İletişim Başkanı Duran'dan 27 Nisan 'e-muhtıra'sına ilişkin paylaşım
Orman yangınlarına ilişkin iki bakandan ortak açıklama! 30 il için alarm verildi
Iğdır’da şüpheli ölüm! Evde 1’i kadın 2 kişi silahla vurulmuş halde bulundu