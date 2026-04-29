UzmanparaDolar ve euroda son durum ne?
HaberlerUzmanpara

Dolar ve euroda son durum ne?

29.04.2026 - 10:15 | Son Güncellenme:

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 45,0700 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar ve euroda son durum ne

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 45,0960'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 45,0700'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 artışla 52,8860'tan, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 61,0660'tan satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 98,7 seviyesinde seyrediyor.

ABD ile İran hattındaki haber akışı varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. 15 Mayıs’ta görev süresi sona erecek olan Powell’ın son toplantısında kullanacağı ton ve yönlendirme piyasalar tarafından yakından izlenecek.

Powell’ın açıklamalarında yüksek petrol fiyatlarının enflasyon görünümüne etkisine yönelik yapacağı olası yönlendirmeler takipte olacak.

Petrol fiyatlarının seyri ve ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçları da öne çıkıyor. OpenAI kaynaklı haber akışı sonrası yarı iletken hisselerinde oynaklıklar artarken "Muhteşem Yedili" şirketlerinden gelecek finansal sonuçların piyasaların yönü açısından belirleyici olabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün Almanya'da enflasyon ve Euro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Fenerbahçede Tedescoya duygusal veda İşte İstanbuldan ayrılacağı tarih
Fenerbahçe'de Tedesco'ya duygusal veda! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih
Beyaz Saray buz kesti Kral Charles konuştu, Trump neye uğradığını şaşırdı: Biz olmasak Fransızca konuşurdunuz
Beyaz Saray buz kesti! Kral Charles konuştu, Trump neye uğradığını şaşırdı: 'Biz olmasak Fransızca konuşurdunuz'
Meyve kasası cinayeti Genç avukat ablasının davasını üstlendi kanlı pusuda öldürüldü
Meyve kasası cinayeti! Genç avukat ablasının davasını üstlendi kanlı pusuda öldürüldü
Resmi Gazetede yayımlandı: Taşınmaz satışlarında ödeme sistemi düzenlemesi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Taşınmaz satışlarında ödeme sistemi düzenlemesi
Özay ŞendirRumlarla değil 186 sayılı kararla savaşma zamanı…
Didem Özel TümerTarım Kredi 3 şirketi halka açıyor
Abbas GüçlüFabrika ayarları?..
Dilara KoçakBağırsaklarınız sandığınızdan daha sosyal
Servet YıldırımBombardier örneği
İlgili Haberler
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Balıkesir Ayvalık açıklarında narkotik operasyonu: 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Balıkesir Ayvalık açıklarında narkotik operasyonu: 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kocaelide temel kazısı paniği 5 katlı bina mühürlendi, 14 kişi tahliye edildi
Kocaeli'de temel kazısı paniği! 5 katlı bina mühürlendi, 14 kişi tahliye edildi
Türkiyenin giyilebilir en büyük ayakkabısı ortaya çıktı Tam 222 numara
Türkiye'nin giyilebilir en büyük ayakkabısı ortaya çıktı! Tam 222 numara