Dolar ve euroda son durum ne?

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 45,0960'tan tamamladı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 45,0700'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 artışla 52,8860'tan, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 61,0660'tan satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 98,7 seviyesinde seyrediyor.

ABD ile İran hattındaki haber akışı varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Haberin Devamı

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. 15 Mayıs’ta görev süresi sona erecek olan Powell’ın son toplantısında kullanacağı ton ve yönlendirme piyasalar tarafından yakından izlenecek.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Powell’ın açıklamalarında yüksek petrol fiyatlarının enflasyon görünümüne etkisine yönelik yapacağı olası yönlendirmeler takipte olacak.

Petrol fiyatlarının seyri ve ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçları da öne çıkıyor. OpenAI kaynaklı haber akışı sonrası yarı iletken hisselerinde oynaklıklar artarken "Muhteşem Yedili" şirketlerinden gelecek finansal sonuçların piyasaların yönü açısından belirleyici olabileceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Analistler, bugün Almanya'da enflasyon ve Euro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.