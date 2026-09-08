Dolardaki geri çekilme altını ateşledi! Gözler Fed’e çevrildi: Yeni ralli gelir mi?

Altın fiyatları haftanın ilk bölümünde dalgalı bir seyir izlerken dolar endeksindeki düşüş, değerli metalin yeniden güç kazanmasını sağladı. ABD dolar endeksinin yüzde 0,4 gerilemesi, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha ulaşılabilir hale getirdi.

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ABD altın vadeli kontratlarında ise daha sakin bir görünüm hâkim oldu. Aralık vadeli altın kontratları 4.475,10 dolar seviyelerinde yatay hareket etti.

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Altında yönü enflasyon verileri belirleyebilir

Piyasalarda bu hafta açıklanacak ABD enflasyon rakamları kritik önem taşıyor. Yatırımcılar, verilerin Fed’in gelecek hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısında alınabilecek kararlar konusunda yeni sinyaller vermesini bekliyor.

ABD Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) perşembe günü, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) ise cuma günü açıklanması bekleniyor. Özellikle tüketici enflasyonunda görülecek olası bir hızlanma, Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesine neden olabilir.

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Piyasalarda faizlerin daha uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği ya da yeni bir faiz artırımının gündeme gelebileceği beklentileri altın üzerinde baskı yaratabiliyor. Çünkü faizlerin yükselmesi, yatırımcısına düzenli faiz veya kupon getirisi sağlamayan altının cazibesini azaltabiliyor.

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Altında alıcı ve satıcıların mücadelesi sürüyor

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Pepperstone Group Araştırma Başkanı Chris Weston, altın piyasasında henüz güçlü ve kalıcı bir yön oluşmadığına dikkat çekti.

Weston, altının alıcılar ile satıcılar arasında sıkışmış bir görünüm sergilediğini belirterek, piyasadaki iki tarafın da fiyatları uzun süre tek bir yönde taşıyacak kadar güçlü bir pozisyon oluşturamadığını ifade etti. Bu tablo, altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş ve düşüşlerin devam edebileceğine işaret ediyor.

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Güçlü istihdam verileri altını baskılamıştı

Altın, son yükselişinden önce iki işlem gününde değer kaybetmişti. Satışlarda özellikle ABD istihdam piyasasından gelen güçlü veriler etkili olmuştu.

Açıklanan rakamlar, ABD’de istihdam artışının ağustos ayında önemli ölçüde hız kazandığını ortaya koydu. İşsizlik oranının yüzde 4,1 seviyesinde sabit kalması da iş gücü piyasasının dirençli görünümünü koruduğunu gösterdi.

Güçlü istihdam piyasası, Fed’in faizleri yüksek tutabilmesi için daha fazla alan bulunduğu şeklinde yorumlanırken bu durum altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

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Ancak doların yeniden gerilemeye başlamasıyla birlikte değerli metal kayıplarının bir bölümünü telafi etti.

Fed için faiz artışı beklentisi güçleniyor

CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcıların önemli bir bölümü Fed’in gelecek haftaki toplantısında faiz artırımına gitme ihtimalini fiyatlamaya başladı.

Piyasalarda Fed’in faiz artırma olasılığı yaklaşık yüzde 60 seviyesinde hesaplanıyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde açıklanacak ÜFE ve TÜFE verileri yalnızca doların değil, altın başta olmak üzere küresel emtia piyasalarının yönü açısından da yakından takip edilecek.

Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde faiz artışı beklentilerinin daha da güçlenebileceği, bunun da altın üzerinde kısa vadede satış baskısı yaratabileceği değerlendiriliyor.

Buna karşılık enflasyonun beklentilerin altında kalması halinde faiz artışı ihtimalinin zayıflaması ve altının yeniden destek bulması mümkün olabilir.

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“Faiz artsa bile altındaki düşüş sınırlı kalabilir”

Marex analisti Edward Meir ise altının yalnızca Fed'in faiz kararlarına bağlı hareket etmediğine dikkat çekti. Meir, merkez bankasının faiz artırması halinde dahi altın fiyatlarında çok sert bir geri çekilme beklemediklerini belirtti. Altının görünümü açısından Fed ve ABD Hazinesi tarafından verilen mesajların da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Piyasalarda ekonomi yönetiminin politikalarına ilişkin oluşan belirsizliklerin güvenli liman talebini destekleyebileceği değerlendiriliyor.

Bu nedenle faizlerde yaşanabilecek yükselişe rağmen jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin altındaki düşüşleri sınırlayabileceği belirtiliyor.

Orta Doğu’daki gerilim güvenli liman talebini destekliyor

Altının yükselişinde yalnızca dolar ve faiz beklentileri değil, jeopolitik gelişmeler de etkili oluyor. Orta Doğu’da İran ile ABD arasındaki tansiyonun yeniden yükselmesi yatırımcıların dikkatini bölgeye çevirdi. İran’ın ABD’yi “ekonomik savaş” ile tehdit etmesi ve ABD savaş gemilerine karşı gelişmiş bir füze fırlatıldığını açıklaması bölgede gerilimin daha da tırmanabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

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Taraflar arasında kısa süre önce yaşanan karşılıklı saldırıların ardından gelen yeni açıklamalar, çatışmanın yeniden büyüyebileceği riskini gündemde tutuyor.

Jeopolitik belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların altın gibi güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesi, fiyatların destek bulmasını sağlayabiliyor.

Bu nedenle Orta Doğu’daki gelişmelerin önümüzdeki günlerde altın piyasasının önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam etmesi bekleniyor.

Gümüş, platin ve paladyum da yükseldi

Altındaki yükselişe diğer değerli metaller de eşlik etti. Spot gümüş yüzde 1 değer kazanarak ons başına 66,78 dolara yükseldi. Platin yüzde 0,4 artışla 1.834 dolara çıkarken paladyum fiyatları yüzde 1 yükselerek 1.402,87 dolar seviyesine ulaştı.

Değerli metallerdeki genel yükselişte doların zayıflaması öne çıkan faktörlerden biri olurken piyasalarda gözler şimdi ABD’den gelecek yeni ekonomik verilere çevrildi.

Altın yatırımcıları açısından haftanın kalan bölümünde ABD enflasyon rakamları, Fed’e ilişkin faiz beklentileri, dolar endeksinin seyri ve Orta Doğu’daki gelişmeler fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam edecek.