Doların zayıflığı altını yeni rekora taşıdı

Trump’ın doların son dönemdeki zayıflığından endişe duymadığını söylemesi, piyasalardaki eğilimi destekledi. Trump, Iowa’da bir gazetecinin doların fazla düşüp düşmediği sorusuna "Hayır, bence harika" yanıtını verdi.

Maybank analistleri, döviz stratejisi raporlarında mevcut ortamda ABD doları için olumsuz bir "risk birleşimi" oluştuğunu belirtti. Analistlere göre bu tablo, altın ve gümüş fiyatlarını yukarı taşıyor. Daha zayıf bir dolar, dolar cinsinden fiyatlanan altın ve gümüşü, ABD doları dışındaki para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ucuz hale getiriyor.

Spot altın, 5.247,57 dolar/ons seviyesini gördükten sonra %1,3 artışla 5.244 dolar/ons seviyesinde işlem görüyor. Spot gümüş ise %3,1 yükselişle 115,56 dolar/ons seviyesine çıktı.