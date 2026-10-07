Dubaili yatırımcıların Türkiye'de lojistik sektörüne ilgisi artıyor

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında son yıllarda ivme kazanan ekonomik ve ticari ilişkiler, karşılıklı yatırımların yanı sıra ulaştırma, lojistik, enerji, finans ve farklı sektörlerde geliştirilen işbirlikleriyle genişlemeye devam ediyor.

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İki ülke arasında 2023'te yürürlüğe giren Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) ile ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım atılırken, anlaşmayla mal ve hizmet ticaretinin kolaylaştırılması, karşılıklı ticaret hacminin artırılması ve yatırımların çeşitlendirilmesi amaçlanıyor.

Ekonomik ilişkilerdeki gelişmeyle Türk şirketlerinin BAE ve daha geniş Körfez pazarındaki faaliyetleri artarken, BAE merkezli şirketlerin de Türkiye'deki yatırım fırsatlarına yönelik ilgisi sürüyor. İnşaat, gayrimenkul, gıda, sağlık ve lojistik gibi alanlar iki ülke iş dünyası arasındaki işbirliğinin öne çıktığı sektörler arasında yer alıyor.

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Türkiye'nin Avrupa ile Körfez arasındaki stratejik konumu ise ekonomik ilişkilerin ulaştırma ve lojistik boyutunu daha önemli hale getiriyor. Kara yolu ve demir yolu bağlantılarının güçlendirilmesi, liman altyapısının geliştirilmesi ve alternatif ulaştırma koridorlarının oluşturulması, Körfez ülkelerinden Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan ticaret güzergahlarının çeşitlendirilmesi açısından önem taşıyor.

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Bu kapsamda Türkiye'nin mevcut ulaştırma altyapısının Körfez ülkelerinin Avrupa pazarlarına erişiminde daha etkin kullanılması ve bölge ülkeleri arasındaki bağlantısallığın artırılması, Türkiye-BAE ekonomik ilişkilerinin gelişebileceği alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

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"Demir yolu yatırımları Türkiye-Körfez ticaretinin gelişmesinde önemli rol oynayacaktır"

Dubai Ticaret Odası Türkiye Ofisi Baş Temsilcisi Mert Danişger, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki kara ve demir yolu bağlantılarının geliştirilmesinin bölgesel ticarete önemli katkı sağlayacağını belirterek, Türkiye'nin Körfez ile Avrupa arasındaki lojistik bağlantılarda önemli bir konumda bulunduğunu söyledi.

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Dubai Ticaret Odası olarak Türkiye'deki faaliyetleriyle Türk iş insanlarının Dubai pazarına erişimini kolaylaştırdıklarını ve Dubai merkezli şirketlerin de Türkiye'deki yatırım ve iş fırsatlarına ulaşmasına destek verdiklerini ifade eden Danişger, Türkiye'nin özellikle inşaat, gıda ve sağlık sektörlerinde güçlü bir konumda bulunduğunu dile getirdi.

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Türkiye ile BAE arasındaki lojistik bağlantılara değinen Danişger, bölgedeki gelişmelerin alternatif taşımacılık güzergahlarının önemini artırdığını ifade etti.

Demir yolu yatırımlarının Türkiye-Körfez ticaretinin gelişmesinde önemli rol oynayabileceğine dikkati çeken Danişger, Orta Koridor'un da bölgesel taşımacılık açısından önemini belirtti.

Danişger, "Körfez bölgesini Türkiye'ye bağlayacak demir yolu projelerinin hayata geçirilmesi yeni bir lojistik güzergahı oluşturacaktır. Bu projeler hayata geçtiğinde hem kara yolunun yükünü azaltmış olacağız hem de malların Körfez bölgesinden Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha hızlı ve güvenli şekilde dağıtılmasını sağlayacağız. Aynı şekilde Avrupa'dan gelen malların da Körfez bölgesine erişimi kolaylaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, Körfez ülkelerinin Avrupa pazarlarına erişiminde önemli avantaj sağlıyor"

Mert Danişger, Türkiye'nin coğrafi konumunun Körfez ülkelerinin Avrupa pazarlarına erişiminde önemli avantaj sağladığını belirterek, ulaştırma altyapısının geliştirilmesinin bu potansiyeli daha da güçlendireceğini söyledi.

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Türkiye ile BAE arasındaki ekonomik ilişkilerin son dönemde güçlendiğini anlatan Danişger, iki ülke arasında atılan adımların karşılıklı ticaret ve yatırımları desteklediğini ifade etti.

BAE'nin Türkiye açısından ekonomik işbirliği bakımından önemli bir partner olduğunu dile getiren Danişger, iş dünyası arasındaki temasların artmasıyla ilişkilerin daha da gelişmesini beklediklerini kaydetti.

İnşaat, gıda ve sağlık sektörleri öne çıkıyor

Dubai Ticaret Odası Türkiye Ofisi Baş Temsilcisi Danişger, "Dubaili yatırımcılar Türkiye'de özellikle lojistik sektörünü yakından takip ediyor, liman işletmeciliği ve lojistik altyapısı yatırımcıların ilgilendiği alanlar arasında bulunuyor." dedi.

İnşaat, gıda ve sağlık sektörlerinin de iki ülke arasındaki işbirliğinde öne çıktığını belirten Danişger, Dubai'deki uluslararası fuarlara Türk şirketlerinin yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

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Türkiye ile BAE arasındaki hava yolu bağlantılarının da güçlü olduğunu ifade eden Danişger, ulaşım imkanlarının çeşitlenmesinin karşılıklı ticaret, yatırım ve iş dünyası temaslarını desteklediğini sözlerine ekledi.