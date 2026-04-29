Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye altına hücum etti!

Dünya Altın Konseyinin, yılın ilk çeyreğine ilişkin "Küresel Altın Trendleri" raporu yayımlandı. Rapora göre, küresel altın talebi ilk çeyrekte 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 1230,9 tona ulaştı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Altın talebi, değişken fiyatlar nedeniyle geleneksel olarak ağırlık bazında takip edilse de bu yılın ilk üç ayındaki harcama tutarı dikkati çeken bir tablo ortaya koydu.

Aynı dönemde Türkiye'de yatırım amaçlı altın talebi ise çeyrek bazda yüzde 23, yıllık bazda yüzde 29 artış göstererek 26,1 tona ulaştı.

İlk çeyrekte takı altın talebi bir önceki çeyreğe göre yüzde 11, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 23 azalarak 6,8 ton seviyesinde gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARINDA OLAĞANÜSTÜ ARTIŞ!

Hacimdeki sınırlı büyümeye karşın altın fiyatlarında yaşanan olağanüstü artış, çeyreklik talep değerinin yüzde 74'lük rekor bir sıçramayla 193 milyar dolara ulaşmasını sağladı. Yükselişin temel itici gücü, altının sergilediği güçlü performans oldu.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Yılın ilk çeyreğinde külçe ve sikke talebi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 474 tona ulaştı ve kayıtlar altındaki en yüksek ikinci çeyrek performansı olarak tarihe geçti. Özellikle Asya piyasaları ve gelişmekte olan ekonomilerden yüksek talep geldi.

Haberin Devamı

Altına dayalı borsa yatırım fonlarında (ETF) alımlar ilk çeyrekte 62 tonla devam etse de mart ayında ABD merkezli fonlardan gelen yüklü çıkışlar nedeniyle bu rakam, 2025'in ilk çeyreğindeki 230 tonluk güçlü seviyenin altında kaldı.

Haberin Devamı

Mücevherat sektöründe ise rekor fiyatlar baskı yaratırken talep hacmi yıllık bazda yüzde 23 daraldı ancak sektörel harcama miktarının yüzde 31 artması, tüketicilerin altın mücevheratına yönelik olumlu algısının sürdüğünü gösterdi.

MERKEZ BANKALARI VE TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ

Haberin Devamı

Merkez bankaları, ilk çeyrek içindeki satış eğilimine rağmen net bazda 244 ton altın alımı gerçekleştirerek alımlarını yıllık bazda yüzde 3 artırdı. Teknoloji alanındaki altın kullanımı ise özellikle yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların etkisiyle yüzde 1 artarak 82 tona yükseldi. 2026 yılının geri kalanı için jeopolitik riskler belirleyici olacak.



Yüksek enflasyon ve devam eden savaş riskleri nedeniyle yatırım ve merkez bankası talebinin desteklenmeye devam etmesi beklenirken, mücevher talebinin yüksek fiyatlar nedeniyle baskı altında kalacağı tahmin edildi. Küresel altın arzı ise ilk çeyrekte maden üretimi ve geri dönüşümdeki artışla 1231 tona çıktı.

Haberin Devamı

ALTIN ONS FİYATINDA 4 BİN 873 DOLARLA ÇEYREKLİK ORTALAMA REKOR KIRILDI

Altının ons fiyatı, 2026'nın ilk çeyreğinde ortalama 4 bin 873 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların çeyreklik ortalama rekorunu kırdı.

Yılın başında agresif bir yükseliş grafiği çizen değerli metal, ocak ayında 5 bin 595 dolar ile tarihi zirvesini görmesinin ardından gelen kar satışları ve düzeltmelere rağmen, ilk çeyreği yatırımcısına yüzde 6 getiri sağlayarak tamamladı.

FED VE JEOPOLİTİK GERİLİMLER FİYATLAMAYI DEĞİŞTİRDİ

Piyasalardaki iyimser hava, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı için piyasa beklentilerinin aksine Jerome Powell’ın yerine daha "ılımlı" bir isim olan Kevin Warsh’u aday göstermesiyle stratejik bir yön değişikliğine gitti.

Yükseliş ivmesi, jeopolitik risklerin de tırmanmasıyla sert bir kırılma yaşadı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve akabinde Hürmüz Boğazı’nın trafiğe kapatılması, piyasalarda şok etkisi oluşturdu.

Haberin Devamı

Bu gelişmelerin tetiklediği düzeltme hareketiyle altının ons fiyatı, 5 bin 595 dolarlık uç seviyeden 4 bin 710 dolar bandına kadar geri çekildi.