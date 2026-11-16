'Ejderha'nın sırrı! 51 dronu tek hamlede nasıl etkisiz hale getirdi? ASELSAN Genel Müdürü CNN Türk’te anlattı

HABER MERKEZİ Türkiye'nin savunma sanayisinde geliştirdiği yeni teknolojiler uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor. ASELSAN tarafından geliştirilen Ejderha Yüksek Güçlü Elektromanyetik Karşı Tedbir Sistemi, gerçekleştirilen gösterimde 51 dronu tek seferde etkisiz hale getirmesiyle gündeme geldi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, CNN Türk canlı yayınında Ejderha'nın çalışma prensibini, teknik kabiliyetlerini ve Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe içerisindeki görevini anlattı.

Dünyada asimetrik tehditlerin giderek arttığına dikkat çeken Akyol, özellikle sürü dronların ve kablolu insansız hava araçlarının oluşturduğu risklere karşı yeni teknolojiler geliştirdiklerini söyledi.

Ejderha'nın bu ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıktığını belirten Akyol, sistemin artık seri üretime geçtiğini de duyurdu.

Haberin Devamı

TEK TUŞLA 51 DRON NASIL ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ?

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Ejderha'nın en dikkat çekici özelliğinin çok sayıda hedefe aynı anda müdahale edebilmesi olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Sistemin temelinde yüksek güçlü elektromanyetik dalgaların belirli bir alana yönlendirilmesi bulunuyor. Radar tarafından tespit edilen ve optik sistemlerle takip edilen hedefler, uygun zamanda elektromanyetik müdahaleyle etkisiz hale getiriliyor.

Haberin Devamı

Akyol, teknolojinin onlarca yıllık mühendislik birikiminin sonucunda geliştirildiğini belirterek, yüksek güçlü elektromanyetik dalgaların çok kısa süre içerisinde odaklanarak hedef bölgeye gönderildiğini ifade etti.

Ejderha'nın oluşturduğu elektromanyetik hüzmenin içerisinde kalan elektronik sistemlerin çalışamaz hale getirilebildiğini söyleyen Akyol, gösterimde 51 dronun aynı anda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

“DÜNYADA BİR İLKİ BAŞARDIK”

Haberin Devamı

ASELSAN'ın 51'inci kuruluş yıl dönümüne özel gerçekleştirilen gösterimin önemine dikkat çeken Akyol, elde edilen sonucun savunma sanayisi açısından önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Ejderha'nın füze veya klasik mühimmat kullanmadan çok sayıda dronu etkisiz hale getirebildiğini belirten Akyol, bu özelliğin yeni nesil hava tehditlerine karşı önemli bir avantaj sunduğunu ifade etti.

Akyol, “51 dronu düşürerek dünyada bir ilki başaran bir adımı atmış olduk” dedi.

ASELSAN'ın hedefinin daha önce gerçekleştirilemeyen teknolojileri geliştirmek olduğunu vurgulayan Akyol, şirketin dünya savunma sanayisinde çığır açıcı işler yapan bir konuma ulaşması için çalıştıklarını belirtti.

Haberin Devamı

RADAR 5 KİLOMETREDEN TESPİT ETTİ

Ejderha'nın teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de paylaşan Akyol, gerçekleştirilen gösterimde hedeflerin radar tarafından yaklaşık 5 kilometre mesafeden tespit edildiğini açıkladı.

Sistemin elektromanyetik müdahale kabiliyetinin ise gösterim kapsamında 1 kilometre mesafede sergilendiğini belirtti.

Akyol, bu mesafelerin sistemin anten büyüklüğü, çıkış gücü ve kullanım senaryolarına bağlı olarak değişebileceğini söyledi.

Gerçekleştirilen gösterimde optimum bir dron karşı tedbir senaryosunun uygulandığını ifade eden Akyol, farklı ihtiyaçlara göre sistemin teknik kapasitesinin uyarlanabileceğini belirtti.

FÜZE VE MÜHİMMAT KULLANMIYOR

Ejderha'yı diğer savunma sistemlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri, hedefleri etkisiz hale getirmek için fiziksel mühimmat kullanılmasına ihtiyaç duymaması.

Haberin Devamı

Akyol, sistemin kablolu veya kablosuz olmasına bakılmaksızın elektromanyetik hüzmenin içerisinde kalan elektronik cihazlara müdahale edebildiğini söyledi.

Bu özelliğin özellikle sürü dron saldırılarında önemli olduğunu belirten Akyol, teknolojinin belirlenen bir alan üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Akyol, sistemin etki alanı dışında kalan bölgelerin güvenli tutulmasının hedeflendiğini de vurguladı.

KABLOLU DRONLARA KARŞI DA ETKİLİ

ASELSAN Genel Müdürü Akyol, günümüzde dron teknolojilerinin hızla geliştiğini ve savunma sistemlerinin de bu değişime uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

Özellikle kablolu dronların geleneksel elektronik karıştırma yöntemleri açısından farklı zorluklar oluşturduğuna dikkat çeken Akyol, Ejderha'nın bu tür hedeflere karşı da kullanılabilecek şekilde geliştirildiğini ifade etti.

Sistemin hedefin kablolu veya kablosuz olmasından bağımsız olarak elektronik bileşenler üzerinde etkili olabildiğini belirten Akyol, sürü dron tehditlerine karşı önemli bir kabiliyet kazandırıldığını söyledi.

Haberin Devamı

“51 DRON OLMASI ŞART DEĞİL”

Canlı yayında Ejderha'nın yalnızca küçük dronlara karşı mı etkili olduğu da gündeme geldi.

Ahmet Akyol, elektromanyetik sistemin etkisinin hedef sayısından çok elektronik bileşenlerin hüzme içerisinde bulunmasıyla ilgili olduğunu anlattı.

Hedeflerin boyutu, hareket hızı ve farklı teknik özelliklerinin mühendislik hesaplamalarında dikkate alındığını belirten Akyol, sistemin yalnızca 51 dron için tasarlanmadığını ifade etti.

Akyol, gösterimde kullanılan 51 dronun ASELSAN'ın kuruluş yıl dönümüne özel seçildiğini belirtirken elektromanyetik müdahalenin hüzme içerisindeki elektronik sistemler üzerinde etkili olabildiğini söyledi.

Bu nedenle sistemin farklı sayıda hedefe karşı da kullanılabileceğine dikkat çekti.

EJDERHA SERİ ÜRETİME GEÇTİ

ASELSAN'ın geliştirdiği Ejderha sistemine ilişkin önemli gelişmelerden biri de seri üretim aşamasına geçilmesi oldu.

Akyol, sistemin geliştirme sürecinin ardından üretimine başlandığını duyurdu.

Ejderha'nın artık Türkiye'nin ve dost ülkelerin kullanımına sunulabilecek yeni bir teknoloji olduğunu belirten Akyol, savunma sanayisinde elde edilen bu kazanımın önemini vurguladı.

Sistemin Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma mimarisinde önemli görevler üstlenmesi hedefleniyor.

ÇELİK KUBBE'NİN DRON KATMANINDA GÖREV YAPACAK

Akyol, Ejderha'nın Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin önemli bileşenlerinden biri olduğunu açıkladı.

Çelik Kubbe'nin yalnızca geleneksel hava tehditlerine karşı değil, yeni nesil insansız sistemlere karşı da koruma sağlayacak şekilde tasarlandığını belirten Akyol, dron savunmasında birden fazla çözümün bulunduğunu söyledi.

Ejderha'nın bu çözümlerden biri olduğunu ifade eden Akyol, farklı tehditlere karşı en uygun savunma teknolojisinin yazılım üzerinden seçilebildiğini anlattı.

Böylece tehdit türüne göre elektromanyetik müdahale, lazer, önleyici dron veya elektronik karıştırma sistemlerinin kullanılabildiği çok katmanlı bir savunma yaklaşımı oluşturuluyor.

LAZER VE ÖNLEYİCİ DRON SİSTEMLERİ DE BULUNUYOR

ASELSAN'ın insansız hava araçlarına karşı geliştirdiği savunma teknolojilerinin Ejderha ile sınırlı olmadığını belirten Akyol, farklı özelliklerde sistemlerin de kullanıma sunulduğunu söyledi.

Şirketin lazer çözümleri, önleyici dron sistemleri ve elektronik karıştırma teknolojileri üzerinde çalıştığını ifade etti.

Gökalp önleyici dron sistemine de değinen Akyol, tehdit türüne göre farklı savunma araçlarının devreye alınabildiğini belirtti.

Akyol, Çelik Kubbe'nin dron savunma katmanına Ejderha ile önemli bir kabiliyet kazandırıldığını vurgulayarak hava savunma sisteminin diğer katmanlarının geliştirilmesi için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

ASELSAN'DAN TOLUN HAMLESİ

Ahmet Akyol, canlı yayında ASELSAN'ın geliştirdiği Tolun güdümlü mühimmat ailesine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Savunma sanayisinde caydırıcılığın önemine dikkat çeken Akyol, Türkiye'nin askeri kabiliyetlerini güçlendirecek teknolojiler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Tolun'un farklı görev ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen bir güdümlü mühimmat ailesi olduğunu belirten Akyol, ürünün çeşitli versiyonlarının bulunduğunu açıkladı.

Lazer, kızılötesi arayıcı, GPS, parçacık etkili ve sığınak delici seçenekleri bulunan Tolun ailesinin farklı operasyonel ihtiyaçlara cevap verdiğini ifade etti.

TOLUN İLE DAHA UZUN MENZİL VE HASSAS VURUŞ HEDEFİ

Tolun mühimmat ailesinin Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli kabiliyetler kazandırdığını belirten Akyol, ürünün farklı platformlardan kullanılabildiğini söyledi.

İnsansız hava araçları ve insanlı savaş uçaklarında kullanılan mühimmatların, daha uzun mesafelerden hassas vuruş yapılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Tolun ailesinin ihracatının da gerçekleştirildiğini belirten Akyol, farklı versiyonlarla geliştirilen mühimmatların Türkiye'nin caydırıcılığını artırmaya yönelik çalışmaların önemli parçalarından biri olduğunu söyledi.

ASELSAN'DAN 35 MİLYON KİLOVATSAATLİK TASARRUF

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, savunma sanayisindeki gelişmelerin yanı sıra şirketin enerji ve sürdürülebilirlik çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

Şirketin güneş enerjisi santrallerini devreye aldığını belirten Akyol, bu santrallerde ASELSAN tarafından geliştirilen inverterlerin kullanıldığını söyledi.

Enerji dönüşümünü yalnızca çevresel bir sorumluluk olarak değil, aynı zamanda teknoloji ve rekabetçilik yarışı olarak değerlendirdiklerini ifade eden Akyol, üretim süreçlerinde kaynakların daha verimli kullanılmasına önem verdiklerini belirtti.

Akyol, üretim süreçlerinde yapılan iyileştirmelerle 35 milyon kilovatsaatlik enerji tasarrufu sağlandığını açıkladı.

“ASELSAN TÜRK MİLLETİNİN BİR ESERİDİR”

ASELSAN'ın 51'inci kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan Ahmet Akyol, şirketin elde ettiği başarıların uzun yıllara dayanan birikimin sonucu olduğunu söyledi.

ASELSAN'ın kuruluşundan bugüne devletin ve milletin ortaya koyduğu iradeyle geliştiğini belirten Akyol, 15 bini aşkın çalışanın katkısıyla yeni teknolojiler üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

Akyol, “Bu Türk milletinin bir eseridir” diyerek ASELSAN'ın Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayisi hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

“DÜNYA ÇAPINDA İŞLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

ASELSAN'ın gelecek hedeflerine ilişkin konuşan Akyol, dünya savunma sanayisinde fark yaratan teknolojiler geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çelik Kubbe'nin farklı katmanları üzerinde yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Akyol, şirketin küresel ölçekte daha güçlü bir marka haline gelmesi için önemli projeler yürüttüklerini ifade etti.

Ejderha ile gerçekleştirilen 51 dronluk gösterimin bu vizyonun örneklerinden biri olduğunu belirten Akyol, Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik bağımsızlığını güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

ASELSAN'ın seri üretime aldığı Ejderha sistemi, özellikle sürü dron tehditlerine karşı geliştirdiği elektromanyetik müdahale kabiliyetiyle Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma mimarisinde önemli bir yer edinmeye hazırlanıyor.