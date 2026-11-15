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Dünya Bankası'ndan VakıfBank'a 250 milyon dolarlık dönüşüm finansmanı

15.11.2026 - 10:02 | Son Güncellenme:

#Vakıfbank#Dünya Bankası#Finansman

VakıfBank, "Sanayinin Teknolojiyle Dönüşümü Projesi" kapsamında Dünya Bankası ile 250 milyon dolar tutarında finansman anlaşması yaptı.

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Dünya Bankasından VakıfBanka 250 milyon dolarlık dönüşüm finansmanı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, Dünya Bankası'nın Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) aracılığıyla yürütülen Sanayinin Teknolojiyle Dönüşümü Projesi (TransformIndustry) kapsamında yeni bir finansman anlaşması gerçekleştirdi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda hayata geçirilecek proje, sanayi işletmelerinin teknolojiye erişimini kolaylaştırarak verimliliklerini, ihracat kapasitelerini ve uluslararası rekabet güçlerini artırmayı hedefliyor.

Anlaşma çerçevesinde sağlanan 250 milyon dolarlık kaynak, imalat sanayinde ve imalat ürünlerinin ihracatını destekleyen bağlantılı sektörlerde faaliyet gösteren, uygunluk kriterlerini karşılayan KOBİ'ler ile orta ölçekli işletmelerin yatırımlarına yönlendirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Dijital Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm programları kapsamındaki yatırım planları doğrultusunda üretim süreçlerinin dijitalleşmesi, otomasyon ve yeni teknolojilerin kullanımı, enerji ve kaynak verimliliğiyle düşük karbonlu üretime geçiş desteklenecek.

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"SANAYİMİZİN İKİZ DÖNÜŞÜMÜNE UZUN VADELİ KAYNAK SAĞLIYORUZ"

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Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye'deki sanayinin karşı karşıya olduğu en önemli ihtiyaçlardan birinin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarını aynı anda hayata geçirebilmek olduğunu belirtti.

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Arslan, "Uluslararası piyasalardan temin ettiğimiz kaynakları ülkemizin üretim gücünü, teknolojik yetkinliğini ve sürdürülebilir büyümesini desteklemek için kullanıyoruz. Dünya Bankası ile imzaladığımız 250 milyon dolarlık bu yeni anlaşmayla, ihracat odaklı işletmelerimizin dönüşüm yatırımlarına uzun vadeli finansman imkanı sunarak küresel pazarlardaki rekabet güçlerini artırmayı amaçlamaktayız." ifadelerini kullandı.

Finansman modelinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantisini, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teknik koordinasyonunu ve Dünya Bankası'nın finansman desteğini ortak bir hedef doğrultusunda bir araya getirdiğine dikkati çeken Arslan, işletmelerin yatırım hazırlığından uygulama aşamasına kadar kamu programlarıyla uyumlu şekilde desteklenmesi, sağlanan kaynağın somut ve ölçülebilir dönüşüm yatırımlarına yönlendirilmesine imkan tanıyacağını kaydetti.

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