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UzmanparaDünya Bankasından "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi" için 191,5 milyon euro kaynak
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Dünya Bankasından "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi" için 191,5 milyon euro kaynak

06.06.2026 - 10:34 | Son Güncellenme:

#Dünya Bankası#Yeşil Şehirler#Belediye Yatırımları

Türkiye, Dünya Bankasından "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi" kapsamında 191,5 milyon euro tutarında finansman temin etti.

Dünya Bankasından Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi için 191,5 milyon euro kaynak

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları sürüyor.

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Buna göre, "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi", Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı. Proje kapsamında Dünya Bankasından İller Bankasına Bakanlık garantisi altında 191,5 milyon euro tutarında finansman sağlanacak.

Projeyle belediyelerin sürdürülebilir ve dirençli kent içi ulaşım ile içme suyu ve su arıtma altyapısına yönelik yatırımlarının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, belediyelerin kurumsal ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

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Dış finansman tutarı 4,5 milyar dolara ulaştı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2026 yılında sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarının yaklaşık 4,5 milyar dolara ulaştığına işaret ederek, "Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programımız ile Orta Vadeli Program çerçevesinde, belediyelerimizin altyapı yatırımlarına ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik desteklerimiz güçlü şekilde devam edecektir." diye konuştu.

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