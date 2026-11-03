Dünya bunu konuşuyor: 33 ülke alarma geçti! Marketlere büyük darbe! "Son derece endişe verici"

Hansen, Avrupa ülkelerinde marketleri etkileyen siber saldırılara ilişkin AA muhabirine yazılı açıklamada bulundu. Perakendecileri etkileyen bilişim sistemi olaylarına ilişkin haberleri çok ciddiye aldığını belirten Hansen, "Bu siber saldırıların tekrar tekrar yaşanması son derece endişe verici." ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Hansen, "Siber saldırılar, gıda tedarik zincirimizi aksatmaya ve tüketicilerin bu zincire duyduğu güveni zayıflatmaya yönelik kasıtlı girişimlerdir. Bu, ciddiye almamız gereken bir uyarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıların işletmeler ve gıda israfı üzerindeki etkilerine dikkati çeken Hansen, gıda güvenliğinin şu anda risk altında olmadığını ancak gıda israfı ve işletmeler üzerindeki etkisinin gerçek olduğunu belirtti.

Hansen, gıda arz güvenliğinin yalnızca yeterli miktarda üretim yapmakla sınırlı olmadığını, tedarik zincirinin yeni ve değişen tehditler karşısında dayanıklılığının da sağlanması gerektiğini vurguladı.

Haberin Devamı

AB Komisyonunun ilgili birimlerinin, hazırlık ve gıda arz güvenliğine yönelik acil durum çalışmaları kapsamında ekimde siber saldırılardan etkilenen perakendecilerle bir araya gelerek durumu değerlendirdiğini aktaran Hansen, gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğini belirtti.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Hansen, perakendecilerin bu tür olaylara müdahale etmek için oluşturduğu hazırlık planları hakkında kapsamlı bir değerlendirme edinmeyi hedeflediğine dikkati çekerek, "Konuyu bir sonraki toplantımızda diğer Komisyon üyeleriyle de gündeme getireceğim." ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Dayanıklılığın artırılması için toptancılardan lojistik işletmelerine ve perakendecilere kadar gıda tedarik zincirinin tamamında koordineli bir yaklaşım gerektiğini vurgulayan Hansen, "Bu zincirin her halkasının siber tehditlere dayanabilecek ve karşılık verebilecek şekilde hazırlıklı olmasını sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Belçika, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Hollanda, Finlandiya ve Estonya'nın da aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinde 2 Kasım'da marketlerin soğutma ve dondurma sistemlerinde aksaklıklar yaşanmıştı. Bazı işletmelerin siber saldırı olarak teyit ettiği olaylar nedeniyle soğuk zinciri bozulan veya bozulma riski taşıyan gıdalar satıştan çekilmişti.

Fransa'da da 12 Ekim’de benzer saldırılarla marketlerin soğutma sistemlerine uzaktan müdahale edilmesi gıda kayıplarına yol açmıştı. Saldırılar arasında bağlantı bulunup bulunmadığı henüz belirlenemezken olayları üstlenen olmamıştı.

Haberin Devamı

33 ÜLKE BİZİM BİLMEDİĞİMİZ NEYİ BİLİYOR?

Başını ABD ile 17 Avrupa ülkesinin çektiği 33 ülke, vatandaşlarını “Üç-yedi güne kadar size yetecek yiyecek stoklayın. Yanınızda el feneri, nakit para, pil bulundurun” diye uyardı. Newsweek dergisi konuyu manşete taşıyınca “Global bir kriz mi geliyor?” paniği başladı. Dünya basınına göre en yüksek ihtimal bir siber saldırı ile dijital sistemin çökmesi...

'MUM’ DİYEN DE VAR, ‘500 GRAM EKMEK’ DİYEN DE!

İngiliz Guardian gazetesi, bazı ülkelerin uyarılarını şöyle listeledi: - BİRLEŞİK KRALLIK: ‘Be Ready’ (Hazırlıklı ol) programı başlattı. Vatandaşına üç gün yetecek dokuz litre su, kuru gıda, ilaç ve el feneri stoklamasını tavsiye etti.

- JAPONYA: Doğal afetlere karşı üç günlük yiyecek stoğu istedi. Ülke, bugün yeni Afet Yönetim Kurumu’nu faaliyete geçiriyor.

- FRANSA: Vatandaşlarından üç günlük stok ile içine nakit para, önemli belgelerin fotokopileri, ev ve araba anahtarlarının yedeklerini koyabilecekleri acil durum çantası hazırlamalarını istedi.

Haberin Devamı

10 GÜNLÜK KONSERVE

- ALMANYA: Ekim ayında 10 günlük konserve gıda stoğu tavsiyesi yayınlandı.

- ABD: 2003’te yayınlanan acil durum uyarısı yeniledi. Buna göre vatandaşlardan üç gün yetecek yiyecek dışında kişi başına 3.8 litre su, düdük, el feneri bulundurmaları istendi.

- NORVEÇ: Yiyecek, içecek, ilaç dışında uyku tulumu ve mum bulundurulması talep edildi.

- DANİMARKA: Üç günlük örnek beslenme planı sundu: 500 gr gevrek ekmek, 300 gr domates soslu konserve uskumru, 300 gr nohut ve barbunya fasulyesi, 500’er gram makarna ve yarma/tahıl ürünü, 1.5 kg konserve sebze ile 100 gr kuruyemiş ve bir miktar bitkisel yağ.

- HİNDİSTAN: İçinde, pille çalışan bir el feneri, suyu arıtmak için klor tabletleri, bir ilk yardım kitabı ve kalın ipler olan acil durum çantası istendi; “Tuzlu ve baharatlı yiyecekler yemeyin, susatır” tavsiyesinde bulunuldu.

- HOLLANDA: Yiyecek, su ve ilacın yanı sıra nakit para bulundurulmasını istedi.

Haberin Devamı

KONUŞULAN 4 İHTİMAL

1 - SİBER SALDIRI: Maliyeti düşük ama etkisi büyük. Baş şüpheli Kuzey Koreliler. Sürekli yaşanıyor. Hedef küresel dijital sistemi çökertmek.

- YÜKSEK İHTİMAL

2 - DOĞAL AFETLER: El Nino ve Süper El Nino derken, mevsimler şaştı. Seller ve ardından yaşanabilecek salgın hastalık korkusu.

- YÜKSEK İHTİMAL

3 - BÖLGESEL SAVAŞLAR: Ukrayna ve İran savaşları... İsrail’in yarattığı huzursuzluk... Bitmeyen Tayvan krizi... Tedarik sisteminin çökme korkusu var.

- ORTA İHTİMAL

4 - III. DÜNYA SAVAŞI: En korkulan ancak mevcut yüzyılda en az ihtimal verilen seçenek.

- DÜŞÜK İHTİMAL