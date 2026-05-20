'Dünyada bu yıl satılan araçların yaklaşık yüzde 30'u elektrikli olacak'
'Dünyada bu yıl satılan araçların yaklaşık yüzde 30'u elektrikli olacak'

20.05.2026 - 09:55 | Son Güncellenme:

Bu yıl dünyada elektrikli araç satışlarının 23 milyona ulaşarak toplam yeni araç satışlarının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturacağı öngörülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dünyadaki elektrikli araç ve şarj altyapısına ilişkin piyasa dinamiklerinin analiz edildiği yıllık Küresel Elektrikli Araç Görünümü raporunu yayımladı. Raporda, ABD/İsrail-İran Savaşı sonrası Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının durma noktasına gelmesiyle yaşanan enerji krizinin elektrikli araç pazarına etkileri de incelendi.

Rapora göre, küresel elektrikli araç satışları 2025'te yıllık bazda yüzde 20 artışla 20 milyonu aştı ve geçen yıl satılan yeni araçların yüzde 25'ini oluşturdu. Dünya çapında yaklaşık 40 ülkede elektrikli araç satışları toplam satışların yüzde 10'una karşılık geldi.

Çin, geçen yıl satılan elektrikli araçların yüzde 60'ını tedarik ederken Avrupa ve Kuzey Amerikalı araç üreticileri küresel elektrikli araç üretiminde yüzde 15'er paya sahip oldu.

Çin ve ABD'deki politika değişiklikleriyle, küresel elektrikli araç satışları bu yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 8 geriledi. Bu düşüşe rağmen satışlar aynı dönemde Avrupa'da yüzde 30, Çin hariç Asya'da yüzde 80 ve Latin Amerika'da yüzde 75 yükseldi.

Yaklaşık 90 ülkede mart ayında elektrikli araç satışlarında artış görülürken bu ülkelerin 30'unda satışlar rekor seviyeye ulaştı. Söz konusu büyüme, Hürmüz Boğazı'nda ticaretin durma noktasına gelmesi sonrası dünya çapında akaryakıt fiyatlarında görülen keskin artışa karşı tepki alımlarını içeriyor.

Bu kapsamda dünyada bu yıl satılan tüm araçların yaklaşık yüzde 30'unu elektrikli araçların oluşturması ve toplam satışların 23 milyona ulaşması bekleniyor. Enerji kriziyle, elektrikli araç potansiyelinin kilit pazarlarda güçleneceği öngörülüyor.

Dünyada 2035 itibarıyla herhangi bir yeni politika değişikliği olmadan dahi küresel elektrikli araç filosunun bugünkü 80 milyon seviyesinden 510 milyona yükseleceği hesaplanıyor.

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, geçen yıl elektrikli araç satışlarının 100'e yakın ülkede rekor kırdığını belirterek, "Elektrikli araçların artan popülaritesi, otomobil pazarları ve enerji sistemi genelinde önemli bir dönüşüme yol açtı ve tarihin en büyük petrol arz şokunun yaşandığı bu dönemde bir nebze de olsa rahatlama sağlıyor. İleriye baktığımızda, batarya fiyatlarında gördüğümüz düşüşler ve mevcut küresel enerji krizine yönelik olası politika tepkileri, elektrikli araç pazarlarına daha da ivme kazandıracak." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Malatya'daki 5.6'lık depremi 2 hafta önce bildi! Uyardığı yeni fay hattı
Terörist Ben Gvir sahnede! Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu Sumud aktivistlerine İsrail işkencesi
AKOM İstanbul için alarm verdi! Önümüzdeki 3 saate dikkat: Metrekareye 10 ila 15 kilogram yağış
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın torbası ve muhtemel rakipleri belli oldu!
Ucuz adamları ciddiye almak...
En büyük güvence?
Bayrama yaklaşırken
Çok kültürlü, yaşsız festival
Enerji alarmı
Yetkili servis mi vurgun servisi mi?
Türkiye'ye dev robot fabrikası!
Hafif ticari araç anne ve oğlunu altına aldı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı
