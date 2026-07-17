Dünyaca ünlü telefon devi resmen çekiliyor! Artık satılmayacak

Karar, yalnızca yeni cihaz satışlarını kapsıyor. Hâlihazırda OnePlus kullanan milyonlarca kişi için garanti, teknik servis ve yazılım desteği ise belirlenen süre boyunca devam edecek.

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YENİ ONEPLUS MODELLERİ ARTIK GELMEYECEK

Şirketin açıklamasına göre Avrupa ve Kuzey Amerika'da satışa sunulacak son model, 2025 yılında tanıtılan OnePlus 15 olacak. Bu modelin ardından marka, söz konusu bölgelerde yeni akıllı telefon piyasaya sürmeyecek.

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OnePlus'ın faaliyetleri ise tamamen sona ermeyecek. Marka, Çin ve Hindistan başta olmak üzere Asya pazarındaki operasyonlarını sürdürmeye devam edecek. Ancak uluslararası basında yer alan iddialara göre şirketin Hindistan'dan da 2027 yılı içerisinde çekilme ihtimali bulunuyor.

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SAHNE ARTIK OPPO'NUN

Bu kararın arkasında uzun süredir devam eden kurumsal dönüşüm süreci yer alıyor. 2021 yılında başlayan entegrasyonun ardından OnePlus ve Oppo'nun operasyonları büyük ölçüde birleşmişti. Son alınan kararla birlikte Avrupa ve Kuzey Amerika'daki tüm ticari faaliyetler Oppo çatısı altında yürütülecek.

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Şirket böylece ürün geliştirme, satış ve pazarlama süreçlerini tek merkezden yöneterek maliyetlerini azaltmayı hedefliyor. Oppo'nun ABD'de kendi markasıyla da yeni telefon satmayı planlamadığı belirtilirken, Avrupa pazarı şirket açısından önemini koruyor.

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ONEPLUS KULLANICILARINI BEKLEYEN BÜYÜK DEĞİŞİM

Markanın çekilme kararı yalnızca satış tarafını etkilemeyecek. OnePlus telefonlarında yıllardır kullanılan OxygenOS arayüzü de tarih oluyor.

Şirketin planına göre gelecek dönemde OnePlus cihazları Oppo'nun geliştirdiği ColorOS yazılımını kullanacak. Buna rağmen mevcut kullanıcıların güvenlik güncellemeleri, garanti hakları ve teknik destek hizmetlerinin devam edeceği açıklandı.

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BİR DÖNEMİN EFSANE MARKASI NASIL BU NOKTAYA GELDİ?

2014 yılında piyasaya çıkan OnePlus, "flagship killer" yani "amiral gemisi katili" sloganıyla teknoloji dünyasında büyük ses getirmişti. Samsung ve Apple'ın üst segment telefonlarına yakın performansı çok daha düşük fiyatlarla sunan marka, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.

Ancak sonraki yıllarda fiyatların hızla yükselmesi, Oppo ile giderek daha fazla benzer hale gelmesi ve markanın özgün kimliğini kaybetmeye başlaması kullanıcılar arasında eleştirilere neden oldu. Analistler, OnePlus'ın ilk yıllardaki avantajını zamanla kaybettiğini ve rekabet gücünün zayıfladığını belirtiyor.

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EKONOMİK BASKILAR KARARI HIZLANDIRDI

Uzmanlara göre OnePlus'ın bu hamlesinde yalnızca marka stratejisi değil, küresel ekonomik koşullar da etkili oldu.

Artan bellek ve üretim maliyetleri, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar, küresel akıllı telefon satışlarının yavaşlaması ve kârlılık baskısı, şirketi daha verimli bir organizasyon modeline yöneltti. Operasyonların Oppo çatısı altında birleştirilmesiyle maliyetlerin azaltılması ve kaynakların daha etkin kullanılması hedefleniyor.

ONEPLUS TAMAMEN KAPANMIYOR

Şirketin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan çekiliyor olması, OnePlus markasının tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Marka, Çin başta olmak üzere faaliyet gösterdiği pazarlarda ürün geliştirmeye ve telefon üretmeye devam edecek.

Ancak Avrupa ve Kuzey Amerika'daki kullanıcılar için OnePlus dönemi resmen kapanırken, markanın bu bölgelerdeki yerini artık Oppo alacak. Bu karar, son yılların akıllı telefon sektöründeki en dikkat çekici yeniden yapılanmalarından biri olarak değerlendiriliyor.