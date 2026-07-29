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E-Devlet’e yeni hizmet! Tüm elektronik para hesapları tek ekranda

29.07.2026 - 10:25 | Son Güncellenme:

#TCMB#Ödeme Kuruluşları#Elektronik Para

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama" hizmetini geliştirdi.

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E-Devlet’e yeni hizmet Tüm elektronik para hesapları tek ekranda

TCMB'den yapılan açıklamada, Bankanın 6493 sayılı Kanun uyarınca ödemeler alanını düzenlemekle ve denetlemekle görevli olduğu, bu alanın güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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Bu kapsamda, ilgili paydaşlarla yapılan çalışmalar neticesinde "Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama" hizmetinin geliştirildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi: "E-Devlet Kapısı platformu üzerinden ulaşılabilecek bu hizmet sayesinde gerçek kişiler, hangi ödeme ve elektronik para kuruluşlarında hesaplarının bulunduğu bilgisine erişebilecek ve söz konusu hizmeti mirasçısı oldukları kişiler adına da kullanabileceklerdir. Yetkili ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin bilgiler ise TCMB internet sitesinin 'Ödeme Hizmetleri' bölümünde güncel olarak yayımlanmaktadır."

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