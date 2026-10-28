e-Devlet'te kullanıcı sayısının 2027'de 71 milyona ulaşması hedefleniyor

Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması ve bu yolla kullanımının artırılması hedefi kapsamında e-Devlet Kapısı'na yeni hizmetler dahil edildi.

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e-Devlet Kapısı üzerinden, eylül ayı itibarıyla merkezi kamu kurumları, belediyeler ve iştirakleri, üniversiteler ve özel kurumlar dahil olmak üzere, 1130 kurum ve kuruluşun toplam 9 bin 436 hizmetine ulaşılabiliyor.

Mobil uygulamalar üzerinden de 5 bin 378 hizmete erişim sağlanabiliyor. Bu hizmetlerden söz konusu dönemde 69,8 milyona ulaşan kayıtlı kullanıcı istifade edebiliyor.

"Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması"na göre e-Devlet hizmetlerini kullananların oranı yüzde 76'ya ulaştı.

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Bu yıl sonu itibarıyla 70 milyonu bulması öngörülen kayıtlı kullanıcı sayısının, 2027'de 71 milyona çıkması, 2026 için 9 bin 500 olarak belirlenen e-Devlet Kapısı'ndan sunulan kamu hizmeti sayısının da gelecek yıl 10 bine çıkarılması hedefleniyor.

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Sunulan hizmetlerin sadeleştirilmesi, bütünleştirilmesi ve olgunluğunun artırılması da amaçlanırken e-Devlet Kapısı üzerinden gelecek yıl toplam 9 bütünleşik hizmet sunumunun yapılması öngörülüyor.

Ayrıca, e-Devlet Kapısı'ndan sunulan mobil hizmet sayısının bu yıl sonuna kadar 6 bin 500'e, 2027'de ise 7 bin 500'e yükseltilmesi planlanıyor.