Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaeBay, 800 çalışanını işten çıkaracak
HaberlerUzmanparaeBay, 800 çalışanını işten çıkaracak

eBay, 800 çalışanını işten çıkaracak

Çevrim içi açık artırma hizmeti sunan e-ticaret şirketi eBay, dünya genelindeki iş gücünün yüzde 6'sına denk gelen 800 pozisyonu tasfiye edecek.

27.02.2026 - 09:08 | | AA
eBay, 800 çalışanını işten çıkaracak

eBay sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, işletme genelinde yeniden yatırım gerçekleştirilmesi ve kurumsal yapının stratejik önceliklerle uyumlu hale getirilmesi için adımlar atıldığı belirtildi.

Haberin Devamı

Bu sürecin iş gücünde belirli pozisyonları etkileyeceği kaydedilen açıklamada, "Etkilenen çalışanların katkılarından dolayı minnettarız ve onlara özen ve saygı çerçevesinde destek olmakta kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

Edinilen bilgiye göre, bu kapsamda dünya genelindeki iş gücünün yüzde 6'sına denk gelen 800 pozisyonun tasfiye edilmesi öngörülürken, şirket stratejisiyle uyumlu öncelikli alanlarda işe alımlar devam edecek.

Oğlunun mezarı başında fenalaşan anne hayatını kaybetmişti! Aile boyu drama bir acı daha

Oğlunun mezarı başında fenalaşan anne hayatını kaybetmişti! Aile boyu drama bir acı daha

Galatasaray için Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi! Eşleşmeler belli oldu

Galatasaray için Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi! Eşleşmeler belli oldu