ECB faiz kararı tartışmalarına hazırlanıyor

Hollanda Merkez Bankası Başkanı Sleijpen, 2 Nisan’da kaydedilen ve 4 Nisan’da yayınlanan bir podcast’te, "Birkaç hafta içinde Frankfurt’ta Yönetim Kurulu ile bir araya geleceğiz. O zaman ne yapacağımızı görmemiz gerekecek" dedi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Borçlanma maliyetlerinde ne olacağı sorulduğunda Sleijpen, "Ya sabit kalacak ya da yükselecek – sanırım tartışma bu olacak. O zaman yeni veriler olacak, ancak bu sınırlı" dedi.

Sleijpen, Fed Başkanı Jerome Powell’ın son faiz kararı sırasında da “dürüst olmak gerekirse bilmiyorum” dediğini hatırlatarak, “Bunun bizim için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Yine de bu kararı vermek zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı. Kararın "o andaki verilerle" verileceğini vurgulayan Sleijpen, "Şu anda sahip olduklarımıza kıyasla eklenecek oldukça fazla şey var ve bu çok önemli" dedi.