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ECB faiz kararını açıkladı

10.09.2026 - 16:16 | Son Güncellenme:

#ECB Faiz Artışı#Avrupa Merkez Bankası#Enflasyon

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25'er baz puan artırdı.

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ECB faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 25 baz puan artırdı. Banka böylece 2026 yılında ikinci kez faiz artırdı. ECB, Orta Doğu'daki çatışmanın enflasyonist baskıları artırdığını belirterek, enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefin üzerinde kalacağını öngördü

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puanlık artırıma gitti. Böylece ECB'nin mevduat faizi yüzde 2,50'ye, ana refinansman faizi yüzde 2,65'e, marjinal borç verme faizi ise yüzde 2,90'a yükseltildi.

ECB, karar metninde Orta Doğu'daki çatışmanın enflasyonist baskılar oluşturmaya devam ettiğini ve enflasyonun uzun bir süre boyunca hedefin oldukça üzerinde kalmasının beklendiğini bildirdi.

ECB, kararın enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinde istikrar kazanmasını sağlamaya yönelik kararlılığını ortaya koyduğunu belirtti.

 

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