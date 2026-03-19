ECB faizi sabit tuttu

19.03.2026 - 16:31 | Son Güncellenme:

Avrupa Merkez Bankası (ECB), temel politika faizini %2 seviyesinde sabit tutma kararı alırken, Orta Doğu'daki savaşın ekonomik büyüme ve enflasyon üzerindeki belirsizliği artırdığı uyarısında bulundu.

Banka mevduat kolaylığı, ana refinansman operasyonları ve marjinal borç verme imkanı faiz oranlarını sırasıyla %2,00, %2,15 ve %2,40 seviyelerinde değiştirmedi.

ECB'den yapılan açıklamada, Ortadoğu'daki çatışmaların görünümü önemli ölçüde daha belirsiz hale getirdiği, enflasyonda yukarı, ekonomik büyümede aşağı yönlü riskler oluşturduğu belirtildi. Yüksek enerji fiyatları aracılığıyla kısa vadeli enflasyon üzerinde kayda değer bir etki olacağı vurgulanırken, orta vadeli etkilerin çatışmanın yoğunluğu, süresi ve enerji fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatları ile ekonomiye yansımalarına bağlı olacağı ifade edildi.

Yönetim Konseyi'nin belirsizliği yönetmek için iyi bir konumda olduğu vurgulanan açıklamada, enflasyonun %2 hedefi civarında seyrettiği, uzun vadeli beklentilerin çıpalandığı ve ekonominin son çeyreklerde direnç gösterdiği kaydedildi.

ECB’nin yeni projeksiyonlarına göre manşet enflasyonun 2026’da ortalama %2,6, 2027’de %2,0 ve 2028’de %2,1 olması bekleniyor. Enerji ve gıda hariç enflasyonun ise 2026’da %2,3, 2027’de %2,2 ve 2028’de %2,1 seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Bu rakamlar Aralık tahminlerine göre yukarı yönlü revize edildi.

Büyüme tahminleri ise aşağı yönlü revize edildi. Euro bölgesi ekonomisinin 2026’da %0,9, 2027’de %1,3 ve 2028’de %1,4 büyümesi bekleniyor. 

Varlık alım programı (APP) ve pandemi acil alım programı (PEPP) portföyleri ise vadesi dolan menkul kıymetlerin yeniden yatırılmamasıyla öngörülebilir şekilde küçülmeye devam ediyor.

ECB, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda tüm araçlarını kullanmaya hazır olduğunu ve kararların veri odaklı şekilde toplantı bazında alınacağını belirtti.

ABD'den flaş açıklama: Bugün en büyük saldırı gerçekleşecek, Tahran'a ölüm yağacak
Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! Yağış, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor: Sıcaklık 4 derece düşecek
APP plaka yasağı sonrası 'karekod' kaosu: Başvurular 5 katına çıktı
Galatasaray'a Manchester City'den dünya yıldızı! Liverpool maçı sonrası sürpriz iddia
İstanbul Valiliği 'Zimem defteri' geleneğini sürdürüyor: 73 milyon lira borç kapatıldı
CHP'yi eleştiren Milli Eğitim Bakanı Tekin'den "Tosun Paşa" benzetmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Güney Marmara-Adalar hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi