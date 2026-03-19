ECB faizi sabit tuttu

Banka mevduat kolaylığı, ana refinansman operasyonları ve marjinal borç verme imkanı faiz oranlarını sırasıyla %2,00, %2,15 ve %2,40 seviyelerinde değiştirmedi.

ECB'den yapılan açıklamada, Ortadoğu'daki çatışmaların görünümü önemli ölçüde daha belirsiz hale getirdiği, enflasyonda yukarı, ekonomik büyümede aşağı yönlü riskler oluşturduğu belirtildi. Yüksek enerji fiyatları aracılığıyla kısa vadeli enflasyon üzerinde kayda değer bir etki olacağı vurgulanırken, orta vadeli etkilerin çatışmanın yoğunluğu, süresi ve enerji fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatları ile ekonomiye yansımalarına bağlı olacağı ifade edildi.

Yönetim Konseyi'nin belirsizliği yönetmek için iyi bir konumda olduğu vurgulanan açıklamada, enflasyonun %2 hedefi civarında seyrettiği, uzun vadeli beklentilerin çıpalandığı ve ekonominin son çeyreklerde direnç gösterdiği kaydedildi.

ECB’nin yeni projeksiyonlarına göre manşet enflasyonun 2026’da ortalama %2,6, 2027’de %2,0 ve 2028’de %2,1 olması bekleniyor. Enerji ve gıda hariç enflasyonun ise 2026’da %2,3, 2027’de %2,2 ve 2028’de %2,1 seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Bu rakamlar Aralık tahminlerine göre yukarı yönlü revize edildi.

Büyüme tahminleri ise aşağı yönlü revize edildi. Euro bölgesi ekonomisinin 2026’da %0,9, 2027’de %1,3 ve 2028’de %1,4 büyümesi bekleniyor.

Varlık alım programı (APP) ve pandemi acil alım programı (PEPP) portföyleri ise vadesi dolan menkul kıymetlerin yeniden yatırılmamasıyla öngörülebilir şekilde küçülmeye devam ediyor.

ECB, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda tüm araçlarını kullanmaya hazır olduğunu ve kararların veri odaklı şekilde toplantı bazında alınacağını belirtti.