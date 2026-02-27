ECB geçen yılı zararla kapattı

ECB'den yapılan yazılı açıklamada, 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlar duyuruldu.

Açıklamada, fiyat istikrarını sağlama amacıyla hayata geçirilen para politikaları ve kriz dönemi varlık alım programlarının bilançodaki yansımaları neticesinde geçen yıl 1 milyar 254 milyon euro zarar ettiği bildirildi.

Bankanın bilançosunun toplam büyüklüğünün varlık alımlarının azaltılmasıyla geçen yıl bir önceki yıla göre 37 milyar euro azalarak 603 milyar euroya gerilediği belirtilen açıklamada, emeklilik ve uzun vadeli yan haklardaki harcamaların azalmasıyla personel için harcanan miktarın da 844 milyon eurodan 809 milyon euroya gerilediği ifade edildi.

Açıklamada, "2022'den bu yana görülen kayıplar, uzun yıllar süren önemli kazançların ardından gelmiştir. Bu durum, Eurosystem’in fiyat istikrarını sağlama yönündeki asli görevini yerine getirmek için gerekli politika eylemlerinin bir sonucudur.” ifadeleri kullanıldı.

Bankanın sermaye ve değerleme hesaplarının toplamda 71 milyar euro gibi güçlü bir seviyede olduğu aktarılan açıklamada, "ECB, herhangi bir zarardan bağımsız olarak ana görevi olan fiyat istikrarını yerine getirme noktasında etkin şekilde çalışmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

ECB açıklamasında, söz konusu zararın önceki yıllarda olduğu gibi bilançoda tutulacağı ve gelecekteki karlarla mahsup edileceği, euro Bölgesi'ne üye ulusal merkez bankalarına 2025 yılı için de kar payı dağıtılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, bankanın faiz oranları ve döviz kurlarındaki gelişmelere bağlı olarak 2026 veya 2027 yıllarında yeniden kara geçmeyi öngördüğü de kaydedildi.

ECB, son verilerle Kovid-19 dönemi sonrası art arda 3 yıldır zarar açıklamış oldu.

Bununla birlikte 2024 yılında 7,944 milyar euro düzeyinde olan rekor zarar, net faiz giderlerinin azalmasıyla önemli ölçüde kontrol altına alındı.

ECB, 2023’te de 6,62 milyar euro tutarındaki finansal riskler için karşılık ayırdıktan sonra zararını 1,27 milyar euro olarak açıklamıştı.