ECB tutanakları yayınlandı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantı tutanakları, Yönetim Konseyi üyelerinin Orta Doğu'daki savaş öncesinde olası faiz şoklarına karşı hazırlıklı olduklarını ve mevcut politikanın esnekliğini koruduğunu ortaya koydu.

06.03.2026 - 09:12 | | AA
ECB Yönetim Konseyi'nin Frankfurt'ta yapılan para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda, bankanın jeopolitik riskler karşısındaki duruşu ifade edilerek mevcut faiz seviyesinin her türlü dış faktöre tepki verebilecek "yeterli esnekliği" sunduğu belirtildi.

Gelecekteki toplantılar için tüm seçeneklerin masada tutulduğunun vurgulandığı tutanaklarda, küresel ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin ekonomik görünüm üzerindeki baskısına dikkat çekildi.

Tutanaklarda, "Söz konusu belirsizlik, önümüzdeki aylarda çeşitli risklerin nasıl şekilleneceğini gözlemlemek adına faiz oranlarının sabit tutulmasını haklı çıkarabilir. Yönetim Konseyi olası şoklara karşı hazırlıklı." ifadelerine yer verildi. Öte yandan, Haziran 2024’ten itibaren mevduat faizini 8 kez indiren ECB, son aylardaki toplantılarında faiz indirimlerine ara vermişti.

