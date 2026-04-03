Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
ECB'den faiz artışı sinyali

03.04.2026 - 09:47 | Son Güncellenme:

#ECB#Faiz#Galhau

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, bankanın bir sonraki faiz hamlesinin büyük olasılıkla bir artış yönünde olacağını ifade etti.

Paris Sciences Po Üniversitesi'nde konuşan Villeroy, mevcut enerji fiyatı sıçramasının Euro Bölgesi ve Fransa'nın manşet enflasyon verilerine hızla yansıttığını, bununla birlikte çekirdek enflasyonun "sıkı bir şekilde kontrol altında" kaldığını ifade etti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Orta Doğu'daki çatışmanın uzamasının görünüm açısından olumsuz bir etken olduğunu vurgulayan Villeroy, mevcut durumun ECB'nin geçen ay ekonomik tahminlerini dayandırdığı baz senaryodan ziyade ara olumsuz senaryoya daha yakın seyrettiğini kaydetti.

Villeroy, "ECB faiz artışları için bir takvim öngörmek çok erken, ancak gerektiğinde ve gerektiği biçimde harekete geçme kapasitemizin bulunduğu açık" dedi.

