ECB'den faiz artışı sinyali

Paris Sciences Po Üniversitesi'nde konuşan Villeroy, mevcut enerji fiyatı sıçramasının Euro Bölgesi ve Fransa'nın manşet enflasyon verilerine hızla yansıttığını, bununla birlikte çekirdek enflasyonun "sıkı bir şekilde kontrol altında" kaldığını ifade etti.

Orta Doğu'daki çatışmanın uzamasının görünüm açısından olumsuz bir etken olduğunu vurgulayan Villeroy, mevcut durumun ECB'nin geçen ay ekonomik tahminlerini dayandırdığı baz senaryodan ziyade ara olumsuz senaryoya daha yakın seyrettiğini kaydetti.

Villeroy, "ECB faiz artışları için bir takvim öngörmek çok erken, ancak gerektiğinde ve gerektiği biçimde harekete geçme kapasitemizin bulunduğu açık" dedi.