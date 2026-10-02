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ECB'den finans sektörüne yapay zeka uyarısı

02.10.2026 - 10:23 | Son Güncellenme:

#Yapay Zeka#ECB#Christine Lagarde

Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Sistemik Risk Kurulu Başkanı Christine Lagarde, “Yapay zekanın finans sektöründe güvenli kullanılabilmesi için politika yapıcıları finansal sistemin bütününe yönelik riskleri öngörmeli” dedi.

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ECBden finans sektörüne yapay zeka uyarısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Avrupa Sistemik Risk Kurulu (ESRB) Başkanı Christine Lagarde, ESRB’nin 10’uncu Yılı Konferansı'nın açılışında konuştu. Küresel ölçekte iş birliği çağrısı yapan Lagarde, Avro Bölgesi'ndeki önemli bankaların yaklaşık yüzde 90'ının üretken yapay zekayı kullandığını bildirdi.

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Lagarde, bu teknolojinin getirdiği özerkliğin finansal piyasalar, siber dayanıklılık ve jeopolitik alanlarda üç temel risk oluşturduğunun altını çizerek, “Finansal piyasalarda insan denetiminden bağımsız hareket eden yapay zeka ajanları piyasa şoklarını büyüterek fiyat manipülasyonlarına ve fiyat bozulmalarına yol açabilir. Yapay zekanın finans sektöründe güvenli kullanılabilmesi için politika yapıcıların finansal sistemin bütününe yönelik riskleri öngörmesi gerekir. Yapay zeka sistem açıklarını bulma ve bunları kötüye kullanma hızını haftalardan saatlere indirdi” ifadelerini kullandı.

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